La 138 .ª Canton Fair concluye con éxito

GUANGZHOU, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 138 .ª edición de la Feria de Cantón concluyó con éxito el 4 de noviembre. La feria estableció nuevos récords históricos en múltiples indicadores, incluida la asistencia de compradores extranjeros y productos innovadores, inteligentes y ecológicos.

Un total de más de 310.000 compradores extranjeros de 223 países y regiones asistieron a esta sesión, un aumento del 7,5 % en comparación con la sesión anterior, alcanzando un nuevo máximo. Entre ellos, 214.000 compradores eran de países de la Franja y la Ruta, registrando un aumento del 9,4 %. La transacción de exportación prevista alcanzada en el sitio de esta sesión ascendió a 25.650 millones de dólares estadounidenses, manteniendo el impulso al alza. Los expositores afirmaron que la Canton Fair es un lugar privilegiado repleto de oportunidades y clientes potenciales de alta calidad, la plataforma óptima para consolidar asociaciones de larga data, forjar otras nuevas y expandirse a nuevos mercados. Muchos compradores visitaban o visitaban fábricas. Se esperaba que se alcanzaran más acuerdos.

Las empresas expositoras buscaron la innovación, la inteligencia y la protección del medio ambiente en los materiales, la artesanía y las cadenas de suministro. Los productos nuevos y ecológicos y los productos con derechos de propiedad intelectual independientes representaron el 23,3 %, el 23,5 % y el 23,9 % del total de 4,6 millones de productos, respectivamente. El empoderamiento de la IA, la fabricación innovadora e inteligente, la personalización baja en carbono y de alta gama fueron las palabras clave a lo largo de tres fases. Los robots humanoides, los dispositivos de interfaz cerebro-computadora, los muebles para el hogar sin plástico, los materiales de base biológica, los dispositivos de rehabilitación asistidos por IA y la impresión 3D fueron las exhibiciones más populares.

La integración de la tecnología digital e inteligente ha mejorado la experiencia de la aplicación de insignias, la navegación de exposiciones, las conversaciones comerciales y el emparejamiento. Adoptada por primera vez, la insignia de código QR se puede emitir en 30 segundos, lo que es seis veces más rápido que antes. Habilitado por Bluetooth, 5G y BDS, se puso en funcionamiento la primera navegación inteligente a nivel de cabina de China. Dispositivos como la guía de IA y el buscador de camino inteligente se actualizaron para ofrecer "navegación de un solo toque y consulta de información de un solo código", que se usaron 477,000 veces. La APLICACIÓN DE LA Feria de Cantón tuvo una descarga adicional de 415,000 veces.

Desde la promoción comercial hasta las actividades de apoyo, los servicios reconfortantes facilitaron una mejor cooperación. 9 eventos de intercambio de "Puente comercial", 17 actividades de transmisión en vivo "Discover Canton Fair with Bee and Honey" y 13 foros temáticos ayudaron a las empresas a explorar los mercados objetivo. 240 instituciones de servicios que cubren finanzas, logística, pruebas y diseño proporcionaron más de 100 000 consultas.

La 139 .ª Canton Fair se celebrará en Guangzhou del 15 de abril al 5 de mayo de 2026. Para obtener más información, haga clic en https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

FUENTE Canton Fair