La 138e Canton Fair met en avant l'esthétique pratique dans l'innovation pour la maison et le jardin

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la phase 2 de la 138e Canton Fair, les sections Produits de jardinage et Produits de tissage, de rotin et de fer suscitent un vif intérêt en raison de l'importance qu'elles accordent à l'esthétique pratique, en fusionnant la fonctionnalité quotidienne avec l'art et la conception durable. Les exposants montrent comment l'artisanat et l'innovation verte peuvent rehausser la beauté et l'utilité des espaces de vie modernes.

Un exposant de premier plan dans le domaine des articles de jardinage écologiques a transformé la quasi-totalité de son stand en une exposition de nouveaux produits, dont 90 % sont lancés pour la première fois. Parmi les nouveautés, citons un pot de fleurs innovant à arrosage automatique et à protection des racines, doté d'un système breveté de respiration des plantes. Ce concept révolutionnaire redéfinit les méthodes de plantation conventionnelles en permettant au pot de fleurs d'absorber et de réguler l'eau automatiquement, en évitant la pourriture des racines et en garantissant une hydratation constante sans intervention manuelle. Une autre pièce maîtresse, le pot de fleurs "incassable" en porcelaine de Jun, associe l'art traditionnel de la céramique à la technologie moderne des polymères. En intégrant des plastiques marins recyclés dans sa composition, le design fusionne l'artisanat traditionnel et la science des matériaux de pointe, reflétant une évolution plus large de l'industrie vers la durabilité et l'esthétique fonctionnelle.

Un autre exposant transforme les sous-produits agricoles en objets décoratifs de grande valeur. Grâce aux principes de la conception circulaire, les matériaux mis au rebut, tels que le thé et les branches de mûrier, sont réutilisés dans l'artisanat haut de gamme, ce qui permet une réutilisation complète des matières premières et une réduction significative des déchets agricoles. Parmi ses produits phares, la série de cadres artistiques Tea Branch et les ornements en marqueterie de bois de couleur ont attiré l'attention par leur fusion de textures naturelles, de motifs chinois et de sensibilités décoratives occidentales, une combinaison de plus en plus prisée par les acheteurs internationaux.

Dans la même section, un participant de longue date à la Canton Fair met en avant l'innovation en matière de solutions de stockage respectueuses de l'environnement. En combinant le tissage traditionnel à la main et l'esthétique moderne, l'entreprise présente plus de 1 000 nouveaux modèles chaque année en utilisant des matériaux recyclables et certifiés. L'intégration de fibres naturelles, de textiles et de plastiques recyclés témoigne d'un engagement continu en faveur d'une fabrication à faible émission de carbone et d'un mode de vie durable.

Grâce à ces innovations, la Canton Fair souligne son rôle essentiel dans la promotion d'un design respectueux de l'environnement et d'une beauté pratique dans la vie de tous les jours. Alors que les consommateurs du monde entier adoptent des produits durables et artisanaux, les exposants redéfinissent l'intersection entre la fonctionnalité, l'artisanat et la responsabilité environnementale.

