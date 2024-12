La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024 concluye con un enfoque en la calidad de vida

El día 3 exploró las contribuciones filosóficas a la calidad de vida y las implicaciones éticas de la IA y su impacto en la vida humana

RIAD, Arabia Saudita, 8 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024 concluyó su tercer y último día con una serie de sesiones que invitan a la reflexión sobre el tema de la calidad de vida. El evento de tres días se celebró en la Biblioteca Nacional Rey Fahad en Riad, Arabia Saudita, y reunió a más de 60 pensadores de renombre mundial, incluidas figuras prominentes como el Dr. Fausto Fraisopi, el Dr. Abdelrahim Dekkoun y el Dr. Nermine Ezzeldin.

Sr. Khalid AlSameti, gerente general de la Administración General de Literatura de la Comisión de Literatura, Publicaciones y Traducción

La conferencia exploró el tema " Filosofía y calidad de vida: existencia, verdad y bondad" y se estableció como una plataforma vital que refleja el liderazgo de Arabia Saudita en el avance del discurso filosófico a nivel local y global.

El Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, director ejecutivo de la Comisión de Literatura, Publicaciones y Traducción, expresó su felicidad por el éxito de la conferencia y declaró: "Esta conferencia ha demostrado el poder de la filosofía para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Al reunir a los principales pensadores de todo el mundo, hemos fomentado un diálogo significativo e inspirado nuevas ideas para un futuro mejor ".

La conferencia concluyó con un poderoso discurso del Sr. Khalid AlSameti, Gerente General de la Administración General de Literatura de la Comisión de Literatura, Publicaciones y Traducción, quien confirmó que: "La conferencia atrajo a visitantes de todos los segmentos de la sociedad, con más de 5.400 visitantes durante sus tres días, creando un ambiente fértil que reúne las capacidades únicas que el Reino abarca con su comprensión estratégica con sus socios locales e internacionales. La Administración General de la Literatura busca hacer de esta conferencia una plataforma que lidere el movimiento de investigación filosófica y un evento académico pionero, no solo en Medio Oriente, sino también en todo el mundo".

Una reunión global de mentes

El programa del tercer día abordó una variedad de temas relacionados con el florecimiento humano, desde el papel de la filosofía en la configuración de un futuro mejor hasta los desafíos de lograr la calidad de vida en un mundo multicultural.

Un punto culminante del día fue una sesión titulada " Un marco filosófico para mejorar la calidad de vida en las ciudades en el contexto de la diversidad y el multiculturalismo" dirigida por el Dr. Walid Al-Zamil. Habló de la importancia de crear ciudades inclusivas y equitativas que respeten las diversas necesidades y valores de todos los residentes. Otra sesión titulada " El papel de la solidaridad social en el apoyo a las atletas con discapacidad", a cargo de la Sra. Najat Al-Shafai, arrojó luz sobre la importancia del apoyo social para empoderar a las mujeres con discapacidad a participar en deportes y actividades recreativas.

Además, la conferencia exploró la intersección de la filosofía y la religión a través de sesiones que investigaron la naturaleza del alma y su papel en la vida humana. El Dr. Chafik Graigue discutió el concepto de desesperación y sus implicaciones filosóficas, mientras que el profesor Hossam Abdellatif examinó el significado cambiante de la dignidad humana y sus desafíos en una sociedad de alta tecnología. Estas sesiones ofrecieron información valiosa sobre las preguntas eternas de la existencia humana y los desafíos planteados por los rápidos avances tecnológicos.

Generaciones futuras inspiradoras

La conferencia también contó con una mesa redonda a cargo del Dr. Robert Bernasconi y una sesión sobre " La inteligencia artificial y su impacto en la calidad de vida humana: nuevos horizontes y desafíos éticos " dirigida por la Dra. Ingy Hamdi. Esta sesión profundizó en las complejas implicaciones éticas de la IA y exploró cómo garantizar que la tecnología se utilice para mejorar el bienestar humano en lugar de disminuirlo.

También ofreció una variedad de talleres y seminarios sobre temas como las habilidades de argumentación, el pensamiento crítico, la estética y la historia de la lógica en la civilización islámica. Estos talleres proporcionaron a los participantes herramientas prácticas y conocimientos para aplicar el pensamiento filosófico en su vida diaria. Además, la conferencia estableció asociaciones con prestigiosas organizaciones internacionales, incluidas New Philosopher y The School of Life, por primera vez en Arabia Saudita

Como parte del Programa de Calidad de Vida, la conferencia subraya la relevancia de la filosofía para abordar los desafíos sociales contemporáneos. Al cerrar la brecha entre el pensamiento académico y las aplicaciones del mundo real, la conferencia refleja el compromiso del Reino con el enriquecimiento intelectual y el intercambio cultural.

La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024 logró un éxito notable al reunir a los principales pensadores de todo el mundo para discutir los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, explorar los fundamentos filosóficos de la calidad de vida e inspirar nuevas ideas y enfoques para crear un futuro mejor para todos.

