2024 年利雅德國際哲學會議圓滿結束，聚焦生活質素

文學、出版和翻譯委員會行政總裁 Mohammed bin Hasan Alwan 博士表示對會議的成功感到滿意,並指出:「本次會議展示了哲學的力量,可以解決我們時代最迫切的挑戰。藉由匯聚全球頂尖思想家,我們促進了深度的學術交流,激發了創新思維,共同擘畫更美好的未來」。

會議在文學、出版及翻譯委員會文學總署董事總經理 Khalid AlSameti 先生的總結性演說中圓滿落幕。AlSameti 先生指出,「本次會議吸引了來自社會各界的 5,400 餘名參與者,為期三天的盛會成功營造了一個匯聚眾智的平台,充分展現了沙特與國際夥伴在戰略合作方面的獨特優勢。文學、出版及翻譯委員會文學總署期盼將此次會議塑造成全球哲學研究的先驅平台,引領學術潮流,並在中東乃至世界範圍內產生深遠影響」。

全球思想聚集

第三天的議程內容涵蓋了與人類繁榮相關的各種主題,探討了從哲學在塑造美好未來中的作用到在多元文化世界中實現生活質素的挑戰。

當天的重要亮點是由 Walid Al-Zamil 博士主持的一場題為「在多元化和多元文化背景下提高城市生活質素的哲學框架」的會議。他討論了創建包容性和公平的城市,尊重所有居民的多元需求和價值觀的重要性。Najat Al-Shafai 女士在題為「社會團結在支持殘疾女運動員方面的作用」的另一場會議上,強調了社會支持在賦予殘疾婦女參與體育和娛樂活動方面的重要性。

此外,會議深入探討了哲學與宗教的交匯,特別是通過對靈魂本質及其在人類生活中的作用進行深入剖析。Chafik Graigue 博士討論了絕望的概念及其哲學意義,而 Hossam Abdellatif 教授研究了人類尊嚴的意義和其在高科技社會中的挑戰。這些會議提供了對人類存在的永恆問題以及科技快速進步所帶來的挑戰,提供了寶貴的見解。

啟發未來一代

此次會議還包括 Robert Bernasconi 博士的專題討論,以及由 Ingy Hamdi 博士牽頭的「人工智能及其對人類生活質素的影響:新視野和道德挑戰」。本次會議探討人工智能的複雜道德影響,並著重研究如何確保該技術能為人類福祉服務,而非帶來負面影響。

此外,會議還提供了一系列工作坊和研討會,主題涵蓋辯論技巧、批判性思維、美學以及伊斯蘭文明中的邏輯史。這些工作坊為參與者提供了實用的工具和見解,以將哲學思維應用於他們的日常生活中。此外,本次會議首次與 New Philosopher and The School of Life 等國際知名機構在沙特阿拉伯建立了合作夥伴關係。

作為「生活質素計劃」的一部分,本次會議強調了哲學在應對當代社會挑戰方面的重要性。通過搭建學術研究與實際應用的橋樑,本次會議充分彰顯了王國對促進知識創新和文化交流的不懈努力。

2024 年利雅得國際哲學會議通過聚集來自世界各地的領先思想家,討論我們時代最迫切的問題,探索生活質素的哲學基礎,並激發新的想法和方法,為所有人創造更美好的未來,取得了巨大的成就。

有關更多資訊,請瀏覽會議的網頁。

SOURCE Literature, Publishing & Translation Commission