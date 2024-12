Internationale Philosophiekonferenz 2024 in Riad schließt mit dem Thema Lebensqualität ab

Tag 3 befasste sich mit den philosophischen Beiträgen zur Lebensqualität und den ethischen Implikationen der KI und ihrer Auswirkungen auf das menschliche Leben

RIYADH, Saudi-Arabien, 8. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Riyadh International Philosophy Conference 2024 schloss ihren dritten und letzten Tag mit einer Reihe von Denkanstößen zum Thema Lebensqualität ab. Die dreitägige Veranstaltung fand in der King Fahad Nationalbibliothek in Riad, Saudi-Arabien, statt und brachte über 60 renommierte Denker aus aller Welt zusammen, darunter so bekannte Persönlichkeiten wie Dr. Fausto Fraisopi, Dr. Abdelrahim Dekkoun und Dr. Nermine Ezzeldin.

Mr. Khalid AlSameti, General Manager of the General Administration of Literature at the Literature, Publishing & Translation Commission

Die Konferenz befasste sich mit dem Thema "Philosophie und Lebensqualität": Existenz, Wahrheit und Güte" und hat sich als wichtige Plattform etabliert, die die führende Rolle Saudi-Arabiens bei der Förderung des philosophischen Diskurses auf lokaler und globaler Ebene widerspiegelt.

Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, Vorstandsvorsitzender der Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung, zeigte sich erfreut über den Erfolg der Konferenz: "Diese Konferenz hat gezeigt, welche Kraft die Philosophie hat, um die dringendsten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Indem wir führende Denker aus der ganzen Welt zusammengebracht haben, haben wir einen sinnvollen Dialog gefördert und neue Ideen für eine bessere Zukunft angeregt".

Die Konferenz endete mit einer eindringlichen Rede von Khalid AlSameti, Generaldirektor der Generalverwaltung für Literatur bei der Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung, der bestätigte, dass "die Konferenz Besucher aus allen Bereichen der Gesellschaft anzog: "Die Konferenz zog Besucher aus allen Bereichen der Gesellschaft an, mit mehr als 5.400 Besuchern während der drei Tage, und schuf ein fruchtbares Umfeld, das die einzigartigen Fähigkeiten des Königreichs mit seinem strategischen Verständnis mit seinen lokalen und internationalen Partnern zusammenbringt. Die Allgemeine Literaturverwaltung ist bestrebt, diese Konferenz zu einer Plattform zu machen, die die philosophische Forschungsbewegung anführt und eine bahnbrechende akademische Veranstaltung ist, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch weltweit".

Eine globale Zusammenkunft der Geister

Das Programm des dritten Tages befasste sich mit einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit dem menschlichen Wohlergehen, von der Rolle der Philosophie bei der Gestaltung einer besseren Zukunft bis hin zu den Herausforderungen bei der Erreichung von Lebensqualität in einer multikulturellen Welt.

Ein wichtiger Höhepunkt des Tages war eine Sitzung mit dem Titel "Ein philosophischer Rahmen für die Verbesserung der Lebensqualität in Städten im Kontext von Vielfalt und Multikulturalismus", die von Dr. Walid Al-Zamil geleitet wurde. Er erörterte, wie wichtig es ist, integrative und gerechte Städte zu schaffen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse und Werte aller Einwohner berücksichtigen. Eine weitere Sitzung mit dem Titel "Die Rolle der sozialen Solidarität bei der Unterstützung von Sportlerinnen mit Behinderungen" von Frau Najat Al-Shafai beleuchtete die Bedeutung der sozialen Unterstützung bei der Befähigung von Frauen mit Behinderungen zur Teilnahme an Sport und Freizeitaktivitäten.

Darüber hinaus erforschte die Konferenz die Schnittstelle zwischen Philosophie und Religion durch Sitzungen, die sich mit der Natur der Seele und ihrer Rolle im menschlichen Leben befassten. Dr. Chafik Graigue erörterte das Konzept der Verzweiflung und seine philosophischen Implikationen, während Professor Hossam Abdellatif die sich wandelnde Bedeutung der Menschenwürde und ihre Herausforderungen in einer hochtechnisierten Gesellschaft untersuchte. Diese Sitzungen boten wertvolle Einblicke in die ewigen Fragen der menschlichen Existenz und die Herausforderungen, die der rasante technologische Fortschritt mit sich bringt.

Künftige Generationen inspirieren

Die Konferenz umfasste auch eine Podiumsdiskussion von Dr. Robert Bernasconi und eine Sitzung zum Thema "Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen: Neue Horizonte und ethische Herausforderungen" unter der Leitung von Dr. Ingy Hamdi. Diese Sitzung befasste sich mit den komplexen ethischen Implikationen der KI und untersuchte, wie sichergestellt werden kann, dass die Technologie zur Verbesserung des menschlichen Wohlergehens eingesetzt wird, anstatt es zu beeinträchtigen.

Außerdem wurden verschiedene Workshops und Seminare zu Themen wie Argumentationsfähigkeit, kritisches Denken, Ästhetik und die Geschichte der Logik in der islamischen Zivilisation angeboten. Diese Workshops vermittelten den Teilnehmern praktische Instrumente und Einsichten, um das philosophische Denken in ihrem täglichen Leben anzuwenden. Darüber hinaus wurden auf der Konferenz zum ersten Mal in Saudi-Arabien Partnerschaften mit renommierten internationalen Organisationen geschlossen, darunter New Philosopher und The School of Life.

Als Teil des Programms Lebensqualität unterstreicht die Konferenz die Relevanz der Philosophie bei der Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen. Indem sie die Kluft zwischen akademischem Denken und praktischen Anwendungen überbrückt, spiegelt die Konferenz das Engagement des Königreichs für intellektuelle Bereicherung und kulturellen Austausch wider.

Die Internationale Philosophiekonferenz 2024 in Riad war ein bemerkenswerter Erfolg, denn sie brachte führende Denker aus der ganzen Welt zusammen, um die drängendsten Fragen unserer Zeit zu erörtern, die philosophischen Grundlagen der Lebensqualität zu erforschen und neue Ideen und Ansätze für eine bessere Zukunft für alle zu entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Konferenz https://engage.moc.gov.sa/philosophy_conference.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575873/Mr_Khalid_AlSameti.jpg