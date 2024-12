La conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 se termine sur le thème de la qualité de vie

Le troisième jour a été consacré aux contributions philosophiques à la qualité de vie et aux implications éthiques de l'IA et de son impact sur la vie humaine.

RIYADH, Arabie Saoudite, 8 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 a conclu son troisième et dernier jour avec une série de sessions de réflexion sur le thème de la qualité de vie. Cet événement de trois jours s'est tenu à la bibliothèque nationale du roi Fahad à Riyad, en Arabie saoudite, et a rassemblé plus de 60 penseurs mondiaux de renom, dont des personnalités éminentes telles que Fausto Fraisopi, Abdelrahim Dekkoun et Nermine Ezzeldin.

Mr. Khalid AlSameti, General Manager of the General Administration of Literature at the Literature, Publishing & Translation Commission

La conférence s'est penchée sur le thème "Philosophie et qualité de vie: Existence, Truth, and Goodness" et s'est imposée comme une plateforme vitale qui reflète le leadership de l'Arabie saoudite dans l'avancement du discours philosophique au niveau local et mondial.

Mohammed bin Hasan Alwan, directeur général de la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, s'est réjoui du succès de la conférence : "Cette conférence a mis en évidence le pouvoir de la philosophie pour relever les défis les plus pressants de notre époque. En réunissant des penseurs de premier plan du monde entier, nous avons favorisé un dialogue constructif et inspiré de nouvelles idées pour un avenir meilleur".

La conférence s'est achevée par un puissant discours de M. Khalid AlSameti, directeur général de l'administration générale de la littérature à la commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, qui a confirmé que "la conférence a attiré des visiteurs de tous les segments de la société : "La conférence a attiré des visiteurs de tous les segments de la société, avec plus de 5 400 visiteurs sur les trois jours, créant un environnement fertile qui rassemble les capacités uniques que le Royaume embrasse avec sa compréhension stratégique avec ses partenaires locaux et internationaux. L'administration générale de la littérature cherche à faire de cette conférence une plateforme à la pointe du mouvement de recherche philosophique et un événement académique pionnier, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier".

Un rassemblement mondial d'esprits

Le programme de la troisième journée a abordé une variété de sujets liés à l'épanouissement humain, du rôle de la philosophie dans la construction d'un avenir meilleur aux défis de la qualité de vie dans un monde multiculturel.

L'un des temps forts de la journée a été la session intitulée "Un cadre philosophique pour améliorer la qualité de vie dans les villes dans le contexte de la diversité et du multiculturalisme", animée par le Dr. Walid Al-Zamil. Il a souligné l'importance de créer des villes inclusives et équitables qui respectent les divers besoins et valeurs de tous les résidents. Une autre session intitulée "Le rôle de la solidarité sociale dans le soutien aux athlètes féminines handicapées" par Mme Najat Al-Shafai a mis en lumière l'importance du soutien social dans l'autonomisation des femmes handicapées pour leur permettre de participer aux sports et aux loisirs.

En outre, la conférence a exploré l'intersection de la philosophie et de la religion à travers des sessions portant sur la nature de l'âme et son rôle dans la vie humaine. Le Dr Chafik Graigue a discuté du concept de désespoir et de ses implications philosophiques, tandis que le professeur Hossam Abdellatif a examiné l'évolution de la signification de la dignité humaine et ses défis dans une société de haute technologie. Ces sessions ont offert un aperçu précieux des questions éternelles de l'existence humaine et des défis posés par les progrès technologiques rapides.

Inspirer les générations futures

La conférence a également été l'occasion d'un débat avec le Dr Robert Bernasconi et d'une session sur "Artificial Intelligence and Its Impact on the Quality of Human Life: New Horizons and Ethical Challenges", sous la direction du Dr Ingy Hamdi. Cette session s'est penchée sur les implications éthiques complexes de l'IA et a exploré les moyens de s'assurer que la technologie est utilisée pour améliorer le bien-être humain plutôt que de le diminuer.

Il a également proposé une série d'ateliers et de séminaires sur des sujets tels que les techniques d'argumentation, la pensée critique, l'esthétique et l'histoire de la logique dans la civilisation islamique. Ces ateliers ont fourni aux participants des outils pratiques et des idées pour appliquer la pensée philosophique dans leur vie quotidienne. En outre, la conférence a établi des partenariats avec des organisations internationales prestigieuses, notamment New Philosopher et The School of Life, pour la première fois en Arabie saoudite

Dans le cadre du programme "Qualité de vie", la conférence souligne l'importance de la philosophie pour relever les défis sociétaux contemporains. En comblant le fossé entre la pensée académique et les applications du monde réel, la conférence reflète l'engagement du Royaume en faveur de l'enrichissement intellectuel et de l'échange culturel.

La Conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 a connu un succès remarquable en réunissant d'éminents penseurs du monde entier pour discuter des questions les plus urgentes de notre époque, explorer les fondements philosophiques de la qualité de vie et inspirer de nouvelles idées et approches pour créer un avenir meilleur pour tous.

Pour plus d'informations, consultez la page web de la conférence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575873/Mr_Khalid_AlSameti.jpg