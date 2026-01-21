La confianza de los directores ejecutivos en las perspectivas de ingresos alcanza el nivel más bajo en cinco años, ya que la IA se convierte en una división definitoria entre líderes y rezagados: Encuesta a directores ejecutivos mundiales de PwC para 2026

Solo tres de cada diez (30 %) directores ejecutivos confían en el crecimiento de los ingresos en 2026, ya que la mayoría tiene dificultades para convertir la inversión en IA en rendimientos tangibles

DAVOS, Suiza, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La confianza de los directores ejecutivos en las perspectivas de ingresos de su empresa ha caído a su nivel más bajo en cinco años, ya que los líderes empresariales lidian con rendimientos desiguales de la inteligencia artificial, el aumento del riesgo geopolítico y la intensificación de las amenazas cibernéticas.

Según la 29.ª Encuesta Mundial a directores ejecutivos mundiales de PwC, solo tres de cada diez (30 %) directores ejecutivos dicen que confían en el crecimiento de los ingresos en los próximos 12 meses, frente al 38 % en 2025 y el 56 % en 2022. Los hallazgos sugieren que, a medida que los directores ejecutivos navegan por un entorno operativo complejo moldeado por el rápido cambio tecnológico, la incertidumbre geopolítica y la presión económica, muchas empresas aún no traducen la inversión en ganancias financieras consistentes.

La encuesta se basa en las respuestas de 4.454 directores ejecutivos de 95 países y territorios.

La IA surge como una línea divisoria determinante para el crecimiento y la rentabilidad

La mayor pregunta en la mente de los directores ejecutivos es si se están transformando lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo del cambio tecnológico, incluida la IA. El 42 % cita esto como su principal preocupación, muy por delante de las preocupaciones sobre la capacidad de innovación o la viabilidad a mediano y largo plazo (ambas del 29 %).

A pesar de la experimentación generalizada, solo uno de cada ocho (12 %) directores ejecutivos dice que la IA brindó beneficios tanto en costos como en ingresos. En general, el 33 % informa ganancias en costos o ingresos, mientras que el 56 % dice que no ha visto ningún beneficio financiero significativo hasta la fecha.

La encuesta apunta a una creciente división entre las empresas que ponen a prueba la IA y las que la implementan a escala. Los directores ejecutivos que informan ganancias de costos e ingresos tienen de dos a tres veces más probabilidades de decir que han incorporado ampliamente la IA en productos y servicios, generación de demanda y toma de decisiones estratégicas.

Los cimientos importan tanto como la escala. Los directores ejecutivos cuyas organizaciones han establecido bases sólidas de IA, como los marcos de IA responsable y los entornos tecnológicos que permiten la integración en toda la empresa, tienen tres veces más probabilidades de reportar rendimientos financieros significativos. El análisis por separado de PwC muestra que las empresas que aplican la IA ampliamente a los productos, servicios y experiencias de los clientes lograron márgenes de beneficio casi cuatro puntos porcentuales más altos que las que no lo hicieron.

Mohamed Kande, presidente global de PwC, señaló:

"El 2026 se perfila como un año decisivo para la IA. Un pequeño grupo de empresas ya convierte la IA en rendimientos financieros medibles, mientras que muchas otras todavía luchan por ir más allá de los pilotos. Esa brecha empezó a aparecer en la confianza y la competitividad, y se ampliará rápidamente para aquellos que no actúan".

La confianza disminuye a medida que se intensifican los aranceles y los riesgos cibernéticos

La confianza del director ejecutivo se debilitó aún más en medio de la creciente exposición a riesgos externos. Uno de cada cinco directores ejecutivos mundiales (20 %) dice que su organización está altamente o extremadamente expuesta al riesgo de pérdidas financieras significativas por los aranceles en los próximos 12 meses, aunque la exposición varía ampliamente según la región, desde el 6 % en Medio Oriente hasta el 28 % en China continental y el 35 % en México. Entre los directores ejecutivos de EE. UU., el 22 % informa una alta exposición.

La preocupación por el riesgo cibernético aumentó considerablemente, con el 31 % de los directores ejecutivos citándolo como una amenaza importante, frente al 24 % del año pasado y el 21 % de hace dos años. En consecuencia, el 84 % dice que planea fortalecer la ciberseguridad en toda la empresa como parte de su respuesta al riesgo geopolítico.

Las preocupaciones acerca de la volatilidad macroeconómica (31 %), la irrupción de la tecnología (24 %) y la geopolítica (23 %) también han aumentado, mientras que la preocupación por la inflación ha disminuido ligeramente (del 27 % el año pasado al 25 %).

La reinvención se convierte en un imperativo estratégico

A pesar de la perspectiva desafiante, los directores ejecutivos consideran cada vez más que la reinvención es esencial para el crecimiento. Más de cuatro de cada diez (42 %) afirman que su empresa comenzó a competir en nuevos sectores en los últimos cinco años. Entre los que planean grandes adquisiciones, el 44 % espera invertir fuera de su industria actual, siendo la tecnología el sector adyacente más atractivo.

Un poco más de la mitad de los directores ejecutivos (51 %) planean realizar inversiones internacionales en el próximo año. Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con un 35 % que lo clasifica entre sus tres principales mercados. El Reino Unido y Alemania (ambos con un 13 %) y China continental (11 %) también ocupan un lugar destacado. El interés en la India casi se ha duplicado año tras año, y el 13 % de los directores ejecutivos planean invertir internacionalmente, lo que lo coloca entre sus tres principales destinos.

Persisten las brechas de ejecución. Solo uno de cada cuatro directores ejecutivos dice que su organización tolera un alto riesgo en los proyectos de innovación, tiene procesos disciplinados para detener las iniciativas de bajo rendimiento u opera un centro de innovación definido o una función de emprendimiento corporativo.

El tiempo también es una limitación: los directores ejecutivos informan que dedican el 47 % de su tiempo a centrarse en problemas con un horizonte de menos de un año, en comparación con solo el 16 % en decisiones con una perspectiva de más de cinco años.

Mohamed Kande, presidente global de PwC, agregó:

"En períodos de cambios rápidos, el instinto de frenar es comprensible, pero también es arriesgado. El valor en juego en toda la economía mundial está en aumento, y la ventana para capturarlo se reduce. Las empresas que tengan éxito serán aquellas que estén dispuestas a tomar decisiones audaces e invertir con convicción en las capacidades que más importan".

