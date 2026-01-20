La confiance des chefs d'entreprise dans les perspectives de revenus atteint son niveau le plus bas depuis cinq ans, alors que l'IA devient un facteur déterminant de division entre les leaders et les retardataires : enquête mondiale 2026 sur les chefs d'entreprise de PwC

Seuls trois PDG sur dix (30 %) sont confiants quant à la croissance de leur chiffre d'affaires en 2026, la plupart d'entre eux ayant du mal à convertir leurs investissements en IA en retours tangibles

Un chef d'entreprise sur huit (12 %) déclare que l'IA a apporté des avantages en termes de coûts et de revenus, tandis que les entreprises ayant fait évoluer l'IA à grande échelle sur des bases solides se démarquent

Les préoccupations croissantes concernant les droits de douane et les cyber-risques augmentent la pression, alors que les PDG se demandent s'ils se transforment assez rapidement

Les États-Unis restent la première destination des investissements mondiaux, l'intérêt pour l'Inde ayant doublé d'une année sur l'autre

DAVOS, Suisse, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La confiance des chefs d'entreprise dans les perspectives de revenus de leur entreprise est tombée à son niveau le plus bas depuis cinq ans, alors qu'ils sont aux prises avec les rendements inégaux de l'intelligence artificielle, l'augmentation des risques géopolitiques et l'intensification des cybermenaces.

Selon la 29e enquête mondiale sur les PDG de PwC, seuls trois PDG sur dix (30 %) se disent confiants quant à la croissance de leur chiffre d'affaires au cours des 12 prochains mois, alors qu'ils étaient 38 % en 2025 et 56 % en 2022. Les résultats suggèrent que, dans un contexte où les PDG naviguent dans un environnement opérationnel complexe façonné par des changements technologiques rapides, l'incertitude géopolitique et la pression économique, de nombreuses entreprises n'ont pas encore réussi à traduire les investissements en gains financiers constants.

L'enquête est basée sur les réponses de 4 454 chefs d'entreprise situés dans 95 pays et territoires différents.

L'IA devient une ligne de fracture déterminante pour la croissance et la rentabilité

La plus grande question que se posent les chefs d'entreprise est de savoir s'ils se transforment suffisamment vite pour suivre le rythme des évolutions technologiques, y compris l'IA. 42 % d'entre eux citent ce point comme leur principale préoccupation, bien avant les inquiétudes concernant la capacité d'innovation ou la viabilité à moyen et long terme (29 % dans les deux cas).

Malgré l'expérimentation généralisée, seul un PDG sur huit (12 %) affirme que l'IA a apporté des avantages en termes de coûts et de revenus. Dans l'ensemble, 33 % font état de gains en termes de coûts ou de recettes, tandis que 56 % déclarent n'avoir perçu aucun avantage financier significatif à ce jour.

L'enquête met en évidence un fossé croissant entre les entreprises qui pilotent l'IA et celles qui la déploient à grande échelle. Les chefs d'entreprise qui déclarent des gains en termes de coûts et de revenus sont deux à trois fois plus susceptibles d'affirmer qu'ils ont intégré l'IA de manière extensive dans les produits et services, la génération de la demande et la prise de décision stratégique.

Les bases sont aussi importantes que la taille. Les PDG dont les organisations ont établi des bases solides en matière d'IA - telles que des cadres d'IA responsables et des environnements technologiques permettant une intégration à l'échelle de l'entreprise - sont trois fois plus susceptibles de déclarer des rendements financiers significatifs. Une analyse distincte de PwC montre que les entreprises qui appliquent largement l'IA aux produits, aux services et aux expériences des clients ont réalisé des marges bénéficiaires supérieures de près de quatre points de pourcentage à celles qui ne l'ont pas fait.

Mohamed Kande, président de PwC Global, déclare :

« 2026 s'annonce comme une année décisive pour l'IA. Un petit groupe d'entreprises transforme déjà l'IA en bénéfices financiers mesurables, tandis que beaucoup d'autres ont encore du mal à aller au-delà des pilotes. Cet écart commence à se manifester au niveau de la confiance et de la compétitivité, et il se creusera rapidement pour celles qui n'agissent pas. »

La confiance baisse en raison de l'intensification des tarifs douaniers et des cyber-risques

La confiance des chefs d'entreprise s'est encore affaiblie en raison de l'exposition croissante aux risques extérieurs. Ainsi, un PDG sur cinq dans le monde (20 %) déclare que son entreprise est fortement ou extrêmement exposée au risque de pertes financières significatives dues aux tarifs douaniers au cours des 12 prochains mois, bien que l'exposition varie considérablement d'une région à l'autre : de 6 % au Moyen-Orient à 28 % en Chine continentale et 35 % au Mexique. Parmi les PDG américains, 22 % relèvent une exposition élevée.

L'inquiétude concernant le risque cybernétique a fortement augmenté : 31 % des chefs d'entreprise le considèrent désormais comme une menace majeure, contre 24 % l'année dernière et 21 % il y a deux ans. En réponse, 84 % avancent qu'ils prévoient de renforcer la cybersécurité à l'échelle de l'entreprise dans le cadre de leur réponse au risque géopolitique.

Les inquiétudes concernant la volatilité macroéconomique (31 %), les perturbations technologiques (24 %) et la géopolitique (23 %) ont également augmenté, tandis que les inquiétudes concernant l'inflation ont légèrement diminué (de 27 % l'année dernière à 25 %).

La réinvention devient un impératif stratégique

Malgré ces perspectives difficiles, les chefs d'entreprise considèrent de plus en plus que la réinvention est essentielle à la croissance. Plus de quatre personnes sur dix (42 %) déclarent que leur entreprise a commencé à être compétitive dans de nouveaux secteurs au cours des cinq dernières années. Parmi ceux qui envisagent des acquisitions importantes, 44 % prévoient d'investir en dehors de leur secteur d'activité actuel, la technologie étant le secteur adjacent le plus attractif.

Un peu plus de la moitié des chefs d'entreprise (51 %) prévoient de réaliser des investissements internationaux au cours de l'année à venir. Les États-Unis restent la première destination, 35 % d'entre eux les classant parmi leurs trois premiers marchés. Le Royaume-Uni et l'Allemagne (13 % chacun) ainsi que la Chine continentale (11 %) occupent également une place importante. L'intérêt pour l'Inde a presque doublé d'une année sur l'autre, et 13 % des chefs d'entreprise qui prévoient des investissements internationaux placent ce pays parmi leurs trois premières destinations.

Des lacunes subsistent au niveau de l'exécution. Seul un PDG sur quatre déclare que son organisation tolère un risque élevé dans les projets d'innovation, qu'elle dispose de procédures disciplinées pour mettre un terme aux initiatives peu performantes ou qu'elle dispose d'un centre d'innovation défini ou d'une fonction de corporate venturing.

Le temps est également une contrainte : les chefs d'entreprise déclarent consacrer 47 % de leur temps à des questions dont l'horizon est inférieur à un an, contre seulement 16 % à des décisions dont l'horizon est supérieur à cinq ans.

Mohamed Kande, président de PwC Global, ajoute :

« En période de changement rapide, l'instinct de ralentissement est compréhensible, mais il est également risqué. La valeur en jeu dans l'économie mondiale augmente, et la fenêtre pour la saisir se rétrécit. Les entreprises qui réussiront seront celles qui seront prêtes à prendre des décisions audacieuses et à investir avec conviction dans les capacités qui comptent le plus. »

