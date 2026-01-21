羅兵咸永道《2026 年全球行政總裁調查》：行政總裁對收入前景的信心跌至五年新低----人工智能成為領先者與落後者之間的關鍵分水嶺

僅三成 (30%) 行政總裁對 2026 年的收入增長有信心，反映大多數企業仍難以將人工智能投資轉化為實際回報

只有八分之一 (12%) 的行政總裁表示，人工智能同時帶來成本節省及收入增長的效益。而具備穩固基礎、並已成功擴展人工智能應用的企業，正逐步拉開與同業之間的差距

關稅及網絡安全風險憂慮持續升溫，進一步加大壓力，行政總裁亦開始質疑企業轉型步伐是否夠快

美國仍然是全球投資的首選地點，而對印度的投資興趣則按年倍增

瑞士達沃斯2026年1月21日 /美通社/ -- 在人工智能投資回報不一、地緣政治風險升溫，以及網絡安全威脅日益加劇的多重壓力下，行政總裁對其公司收入前景的信心已跌至過去五年來的最低水平。

根據羅兵咸永道第 29 份《全球行政總裁調查》，僅三成 (30%) 的行政總裁表示，對未來 12 個月的收入增長信心，較 2025 年的 38% 及 2022 年的 56% 下跌。 調查結果顯示，在科技急速演進、地緣政治局勢不明朗及經濟壓力交織下，行政總裁正身處一個愈趨複雜的營商環境，而不少企業至今仍未能把相關投資有效轉化為持續而穩定的財務回報。

是次調查匯集來自 95 個國家及地區、共 4,454 名行政總裁的回應。

人工智能成為影響增長與盈利表現的關鍵分水嶺

行政總裁目前最關注的問題是，企業轉型的速度是否跟得上包括人工智能等科技的發展步伐。 有 42% 的行政總裁將此視為最大憂慮，遠高於對創新能力或中長期可持續發展的關注（兩者同為 29%）。

即使不少企業已廣泛試用人工智能，仍只有八分之一 (12%) 的行政總裁表示，人工智能能同時帶來成本效益及收入增長。 整體而言，33% 的行政總裁表示在成本或收入方面已有所改善，但仍有 56% 認為，至今未能從中獲得明顯的財務效益。

調查顯示，正試用人工智能的企業，與已大規模部署人工智能的企業之間，差距正不斷擴大。 那些同時取得成本及收入效益的行政總裁，表示其企業已在產品與服務、需求開發，以及策略決策等層面廣泛融入人工智能的可能性，高出其他企業兩至三倍。

穩固基礎與規模化應用同樣重要。 已建立穩健人工智能基礎的企業——例如已落實負責任人工智能框架，以及具備支援全企業層面整合的技術環境，其行政總裁表示取得具意義的財務回報的可能性高出三倍。 羅兵咸永道的獨立分析顯示，將人工智能廣泛應用於產品、服務及客戶體驗的企業，其利潤率較未有相關應用的企業高出近四個百分點。

羅兵咸永道全球主席 Mohamed Kande 表示：

「2026 年正逐步成為人工智能的決定性一年。 少數企業已成功將人工智能轉化為可量化的財務回報，但仍有不少企業停留在試點階段，難以進一步擴展。 這種差距已開始反映在企業的信心與競爭力上；若未能及時行動，差距將會迅速擴大。」

在關稅及網絡安全風險加劇下，企業信心持續下滑

在外部風險承受度不斷上升的情況下，行政總裁的信心進一步轉弱。 全球每五名行政總裁中便有一人 (20%) 表示，其機構在未來 12 個月內，高度或極度面臨因關稅而導致重大財務損失的風險。不過，各地區的風險承受程度差異顯著——由中東地區的 6%，到中國內地的 28%，以及墨西哥的 35%。 在美國的行政總裁之中，22% 表示其企業高度面臨相關風險。

對網絡安全風險的憂慮顯著升溫，現時有 31% 的行政總裁將其列為主要威脅，較去年的 24% 及兩年前的 21% 明顯上升。 為應對相關風險，84% 的行政總裁表示，計劃增強整個企業層面的網絡安全防護，以回應地緣政治帶來的挑戰。

對宏觀經濟波動 (31%)、科技顛覆 (24%) 及地緣政治風險 (23%) 的憂慮亦有所上升；相反，對通脹的關注則輕微回落，由去年的 27% 降至 25%。

企業再創新已成為不可或缺的策略

儘管前景充滿挑戰，行政總裁漸漸看到企業再創新是推動增長的關鍵。 超過四成 (42%) 的行政總裁表示，其公司在過去五年已開始進軍新的行業領域。 在計劃進行大型收購的企業之中，44% 的行政總裁預期將投資於現有行業以外的領域，其中以科技相關行業最具吸引力。

略高於一半 (51%) 的行政總裁計劃在未來一年進行海外投資。 美國仍然是最受青睞的投資目的地，有 35% 的行政總裁將其列為三大重點市場之一。 英國及德國（同為 13%），以及中國內地 (11%) 亦是備受關注的投資市場。 對印度的投資興趣幾乎按年倍增，在計劃進行海外投資的行政總裁之中，有 13% 將印度列為三大投資目的地之一。

執行層面仍存在明顯落差。 僅四分之一的行政總裁表示，其機構在創新項目上具備較高的風險承受度，同時設有嚴謹機制以終止表現欠佳的項目，或已建立明確的創新中心或企業創投職能。

時間同樣成為一大限制：行政總裁表示，其 47% 的時間集中處理一年內的短期議題，相比之下，僅有 16% 的時間用於考慮五年以上的長遠決策。

羅兵咸永道全球主席 Mohamed Kande 補充表示：

「在急速變化的時期，企業本能上選擇放慢腳步可以理解，但同時亦蘊藏風險。 全球經濟所涉及的潛在價值正不斷擴大，而把握這些機遇的時間窗口卻正在收窄。 最終能夠脫穎而出的企業，將是敢於作出果斷決策，並以堅定信念投資於最具關鍵性的核心能力。」

