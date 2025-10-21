La demanda mundial de educación empresarial crece en medio de la incertidumbre económica y geopolítica

La última encuesta de tendencias de aplicaciones de GMAC muestra que la movilidad de los estudiantes se está alejando de los países de habla inglesa, mientras que las escuelas aceleran la integración de la IA y la sostenibilidad.

RESTON, Virginia, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los programas de educación de gestión para graduados (GME, por sus siglas en inglés) en todo el mundo experimentaron un aumento del 7 por ciento en las solicitudes en 2025, aprovechando el crecimiento récord del año pasado, según la última Encuesta anual de tendencias de aplicaciones de tendencias mundiales de educación empresarial publicada hoy por el Graduate Management Admission Council ( GMAC), una asociación sin fines de lucro de las principales escuelas de negocios de todo el mundo.

Las ganancias de este año, aunque significativas, no se distribuyeron de manera uniforme, con cambios claros que surgieron en todos los tipos de programas, formatos de entrega y geografías. En particular, los principales centros de GME como Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido experimentaron contracciones en las solicitudes, ya que sus políticas de visados más estrictas y la incertidumbre del mercado laboral desalentaron a los solicitantes internacionales. Si bien los programas de EE. UU. registraron una ligera disminución de un punto, en Canadá y el Reino Unido, la caída fue pronunciada, con un 84 por ciento de los programas canadienses y dos tercios de los programas del Reino Unido que informaron menos solicitudes. Por el contrario, las solicitudes para programas en Asia y Europa (fuera del Reino Unido) aumentaron, atrayendo a solicitantes redirigidos desde otras regiones. El crecimiento de las aplicaciones internacionales fue particularmente fuerte en India (hasta un 26 %) y Asia Oriental y Sudoriental (hasta un 42 %), destacando el éxito de sus escuelas de negocios en estrategias de marketing y ganancias de reputación.

"La próxima era de la educación empresarial se está remodelando al cambiar las expectativas de los estudiantes y los empleadores, desafiar la geopolítica y la nueva demanda de habilidades impulsada por tecnologías como la IA", afirma Joy Jones, directora ejecutiva de GMAC. "Si bien algunas regiones y ofertas de programas pueden enfrentar serios obstáculos, el crecimiento de las solicitudes de este año proporciona una fuerte evidencia de que las escuelas de negocios se están adaptando rápidamente a estas dinámicas a través de planes de estudio innovadores y experiencias alineadas con la industria, posicionándose para la relevancia a largo plazo".

Otros hallazgos clave a tener en cuenta incluyen:

Demanda cambiante del programa: el crecimiento en las solicitudes para los programas de GME se concentró en formatos presenciales a tiempo completo, especialmente programas de MBA y maestría en negocios de dos años a tiempo completo en contabilidad, finanzas y marketing. Por otro lado, los programas de Maestría en Análisis de Negocios experimentaron otro año de demanda debilitada, y casi dos tercios de estos programas informaron descensos en las solicitudes por segundo año consecutivo.





RTO que afecta a las tendencias de las solicitudes: más de la mitad de los programas de MBA ejecutivos, en línea y a tiempo parcial informaron de disminuciones en las solicitudes, lo que marca un marcado contraste con el crecimiento observado en los programas de MBA presenciales a tiempo completo. La desaceleración entre los formatos flexibles revierte las ganancias anteriores y puede estar vinculada a los cambios en las preferencias de los candidatos a raíz de los mandatos generalizados de retorno a la oficina (RTO).





Las escuelas de negocios adoptan la IA: la IA en el aula es ahora la corriente principal, y solo el 16 % de los programas informan que no habrá integración de la IA en 2025, frente al 22 % del año pasado. Más de la mitad de las escuelas ahora enseñan la IA como una herramienta para la toma de decisiones, la estrategia empresarial y el impacto social, a menudo a través de experiencias prácticas.





La sostenibilidad se convierte en un diferenciador: tres de cada cuatro programas ahora ofrecen oportunidades para estudiar la sostenibilidad, más comúnmente a través de los planes de estudios de MBA. La demanda de los candidatos es clara: el 63 por ciento de los futuros alumnos que respondieron a la encuesta de GMAC de 2025 dicen que la sostenibilidad es importante para sus estudios. A nivel regional, los programas asiáticos fuera de la Gran China e India son los más propensos a requerir estudiar el tema y los de los Estados Unidos los menos probables.





tres de cada cuatro programas ahora ofrecen oportunidades para estudiar la sostenibilidad, más comúnmente a través de los planes de estudios de MBA. La demanda de los candidatos es clara: el 63 por ciento de los futuros alumnos que respondieron a la encuesta de GMAC de 2025 dicen que la sostenibilidad es importante para sus estudios. A nivel regional, los programas asiáticos fuera de la Gran China e India son los más propensos a requerir estudiar el tema y los de los Estados Unidos los menos probables. Solicitudes de maestría en negocios cerca de la paridad: a nivel mundial, las mujeres continúan representando poco más del 40 % de los solicitantes de GME, un nivel que se ha mantenido durante más de una década. En 2025, aunque la proporción media de mujeres solicitantes aumentó solo un punto, las mujeres solicitaron programas de MBA a un ritmo más rápido que los hombres y su representación entre los solicitantes de maestría en negocios se mantuvo justo por debajo de la paridad.

Acerca de la encuesta de tendencias de aplicaciones

La encuesta de tendencias de aplicaciones de GMAC, la más grande y más citada de su tipo en la industria, es el recurso definitivo para las admisiones a escuelas de negocios y los líderes de programas para obtener información sobre la demanda rápidamente cambiante de los programas de GME. Al ofrecer una muestra global de programas de todos los tipos y formatos, los hallazgos de la encuesta proporcionan una visión integral de las tendencias de comportamiento en el envío de solicitudes de candidatos, así como de las admisiones escolares y las actividades de reclutamiento.

La encuesta de este año se realizó entre junio y agosto, con 1.172 programas en 326 escuelas de negocios ubicadas en 41 países que proporcionaron respuestas sobre el año académico 2025-2026. Para obtener más información sobre todos los hallazgos principales de la encuesta de tendencias de aplicaciones 2025 de GMAC, visite gmac.com.

Acerca de GMAC

GMAC es una asociación global sin fines de lucro de las principales escuelas de negocios de posgrado comprometidas con la conexión de futuros líderes empresariales con oportunidades educativas y el avance de la educación de gestión de posgrado en todo el mundo. A través de evaluaciones, investigaciones, eventos y soluciones de reclutamiento, proporcionamos las herramientas y la información necesarias para que las escuelas y los candidatos se descubran y evalúen mutuamente. Con oficinas en China, India, Reino Unido y Estados Unidos, GMAC atiende a más de 17 millones de visitantes cada año a través de sus plataformas digitales gmac.com, mba.com y BusinessBecause.

