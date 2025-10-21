आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बिज़नेस शिक्षा की वैश्विक मांग बढ़ी

Graduate Management Admission Council

21 Oct, 2025, 19:30 IST

GMAC के नवीनतम Application Trends Survey से पता चलता है कि छात्रों की गतिशीलता अंग्रेज़ी-
भाषी देशों से दूर हो रही है, जबकि स्कूल AI और स्थिरता एकीकरण में तेज़ी ला रहे हैं।

रेस्टन, वर्जीनिया, 21 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ --पूरे विश्व के अग्रणी बिज़नेस स्कूलों का एक गैर-लाभकारी संगठन Graduate Management Admission Council (GMAC) द्वारा आज जारी वैश्विक बिज़नेस शिक्षा रुझानों के नवीनतम वार्षिक Application Trends Survey से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2025 में पूरे विश्व में ग्रेजुएट मैनेजमेंट एजुकेशन (GME) प्रोग्रामों के लिए किए गए आवेदनों में पिछले वर्ष की रिकॉर्ड-तोड़ वृद्धि के आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

GMAC 2025 ATS Infographic
GMAC 2025 ATS Infographic

इस वर्ष की उपलब्धियां महत्वपूर्ण होते हुए भी समान रूप से वितरित नहीं थीं, तथा प्रोग्राम की प्रकारों, डिलीवरी फॉर्मैटों और भौगोलिक क्षेत्रों में स्पष्ट बदलाव दिखाई दिए गए हैं। सख्त वीज़ा नीतियों और श्रम बाजार की अनिश्चितता ने अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों को हतोत्साहित किए जाने के करण कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख GME केन्द्रों में आवेदनों में उल्लेखनीय रूप से कमी देखी गई है। जबकि U.S. प्रोग्रामों में मामूली एक अंक की गिरावट दर्ज की गई, कनाडा और U.K. में यह गिरावट स्पष्ट थी, जहां 84 प्रतिशत कनाडाई प्रोग्रामों और दो-तिहाई U.K. प्रोग्रामों में कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, एशिया और यूरोप (U.K. के बाहर) के प्रोग्रामों के लिए आवेदनों में तेजी आई, जिसमें अन्य क्षेत्रों से आए आवेदकों को भी आकर्षित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आवेदन वृद्धि विशेषत: भारत (26% वृद्धि) और पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया (42% वृद्धि) में मजबूत रही है, जो मार्केटिंग रणनीतियों और प्रतिष्ठा की वृद्धि में उनके बिज़नेस स्कूलों की सफलता को उजागर करती है।

GMAC के CEO, Joy Jones, कहते हैं, "छात्रों और नियोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं, चुनौतीपूर्ण भूराजनीति और AI जैसी टेक्नोलॉजियों द्वारा प्रेरित नई कौशल मांग के कारण बिज़नेस शिक्षा का अगला युग नया रूप ले रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों और प्रोग्रामों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस वर्ष आवेदनों की वृद्धि इस बात का मजबूत प्रमाण है कि बिज़नेस स्कूल नवीन पाठ्यक्रमों और उद्योग-संरेखित अनुभवों के माध्यम से इन गतिशीलताओं के साथ तेजी से अनुकूलन कर रहे हैं, तथा स्वयं को दीर्घकालिक प्रासंगिकता के लिए तैयार कर रहे हैं।"

ध्यान देने योग्य अन्य प्रमुख निष्कर्ष निम्न हैं:

  • प्रोग्राम की मांग में बदलाव: GME प्रोग्रामों में आवेदनों में वृद्धि पूर्णकालिक, व्यक्तिगत फॉर्मैटों तक केंद्रित थी - विशेषत: लेखांकन, वित्त और मार्केटिंग में पूर्णकालिक, दो वर्षीय MBA और बिज़नेस मास्टर प्रोग्रामों में। दूसरी ओर, मास्टर ऑफ बिज़नेस एनालिटिक्स प्रोग्रामों में एक और वर्ष कमजोर मांग का अनुभव हुआ, इनमें से लगभग दो-तिहाई प्रोग्रामों में लगातार दूसरे वर्ष आवेदन में गिरावट दर्ज की गई है।

  • RTO का एप्लीकेशन ट्रेंडों पर प्रभाव: व्यक्तिगत MBA प्रोग्रामों में देखी गई वृद्धि के विपरीत, आधे से अधिक पूर्णकालिक कार्यकारी, ऑनलाइन और अंशकालिक MBA प्रोग्रामों के आवेदनों के लिए गिरावट दर्ज की गई है। लचीले फॉर्मैटों में गिरावट पहले के लाभों को उलट देती है और यह व्यापक रिटर्न-टू-ऑफिस (RTO) जनादेश के मद्देनजर उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं में बदलाव से जुड़ी हो सकती है।

  • बिज़नेस स्कूलों द्वारा AI को अपनाना: कक्षा में AI अब मुख्यधारा बन चुकी है, तथा पिछले वर्ष की 22 प्रतिशत की संख्या की तुलना में, 2025 में केवल 16 प्रतिशत प्रोग्रामों में AI एकीकरण न होने की बात कही गई है। आधे से अधिक स्कूल अब निर्णय लेने, अक्सर व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से व्यापार रणनीति और सामाजिक प्रभाव के लिए AI को एक टूल के रूप में पढ़ाते हैं।

  • स्थिरता एक विभेदक कारक बन रही है: चार में से तीन प्रोग्राम अब स्थिरता का अध्ययन करने के अवसर प्रदान करते हैं - सबसे अधिक MBA पाठ्यक्रम के माध्यम से। अभ्यर्थियों की मांग स्पष्ट है - GMAC के 2025 सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 63 प्रतिशत भावी छात्र स्थिरता को उनके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानते है। क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रेटर चीन और भारत के बाहर एशियाई प्रोग्रामों में इस विषय का अध्ययन करने की आवश्यकता सबसे अधिक है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी संभावना सबसे कम है।

  • समता के निकट बिज़नेस मास्टर के आवेदन: वैश्विक स्तर पर, GME आवेदकों में महिलाओं की भागीदारी 40% से अधिक है, और यह स्तर एक दशक से भी अधिक समय से बना हुआ है। 2025 में, हालांकि महिला आवेदकों की औसत भागीदारी केवल एक अंक बढ़ी है, महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से MBA प्रोग्रामों के लिए आवेदन किया और बिज़नेस मास्टर आवेदकों के बीच उनका प्रतिनिधित्व समानता से थोड़ा नीचे स्थिर रहा है।

Application Trends Survey का परिचय

उद्योग जगत में अपनी तरह का सबसे बड़ा और सर्वाधिक उद्धृत सर्वेक्षण, GMAC का Application Trends Survey, बिज़नेस स्कूल में प्रवेश और प्रोग्राम के अग्रणीयों के लिए GME प्रोग्रामों की तेजी से बदलती मांग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्णायक संसाधन है। सभी प्रकार और फॉर्मैटों के प्रोग्रामों का वैश्विक नमूना प्रस्तुत करते हुए, सर्वेक्षण के निष्कर्ष अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भेजने के व्यवहार के रुझान के साथ-साथ स्कूल प्रवेश और भर्ती गतिविधियों का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

इस वर्ष का सर्वेक्षण जून और अगस्त के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 41 देशों में स्थित 326 बिज़नेस स्कूलों के 1,172 प्रोग्रामों से 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष के बारे में प्रतिक्रियाएं प्रदान की गई हैं। GMAC के 2025 Application Trends Survey के सभी शीर्ष निष्कर्षों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया gmac.com पर जाएँ।

GMAC का परिचय

GMAC  अग्रणी ग्रेजुएट बिज़नेस स्कूलों का एक वैश्विक गैर-लाभकारी संघ है जो भविष्य के बिज़नेस अग्रणीयों को शैक्षिक अवसरों से जोड़ने और पूरे विश्व में ग्रेजुएट मैनेजमेंट एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मूल्यांकन, अनुसंधान, आयोजनों और भर्ती समाधानों के माध्यम से, हम स्कूलों और अभ्यर्थियों को एक-दूसरे को खोजने और मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक टूल्स और जानकारियां प्रदान करते हैं। चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यालयों के साथ, GMAC अपने डिजिटल प्लेटफार्मों gmac.com, mba.com, और BusinessBecause पर प्रति वर्ष 17 मिलियन से अधिक आगंतुकों को सेवा प्रदान करता है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2799649/GMAC_ATS_infographic.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2664006/gmac_LogoV1.jpg

