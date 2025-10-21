La demande mondiale en matière de formation commerciale augmente dans un contexte d'incertitude économique et géopolitique

La dernière enquête de GMAC sur les tendances en matière de candidatures montre que la mobilité des étudiants s'éloigne des pays anglophones

tandis que les écoles accélèrent l'intégration de l'IA et du développement durable.

RESTON, Va., 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Les programmes d'enseignement supérieur en gestion (GME) dans le monde ont connu une augmentation de 7 pour cent des demandes en 2025, s'appuyant sur la croissance record de l'année dernière, selon la dernière enquête annuelle sur les tendances des demandes des tendances mondiales en matière d'enseignement commercial publiée aujourd'hui par le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association à but non lucratif de grandes écoles de commerce dans le monde entier.

Infographie GMAC 2025 ATS

Les gains de cette année, bien qu'importants, n'ont pas été répartis de manière uniforme, des changements clairs apparaissant entre les types de programmes, les formats de diffusion et les zones géographiques. Notamment, les principaux centres de formation médicale continue, tels que le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont connu une contraction des demandes d'admission, car leurs politiques de visa plus strictes et l'incertitude du marché de l'emploi ont découragé les candidats internationaux. Alors que les programmes américains ont enregistré une légère baisse d'un point, au Canada et au Royaume-Uni, la chute a été prononcée, 84 % des programmes canadiens et deux tiers des programmes britanniques faisant état d'une diminution du nombre de candidatures. En revanche, les demandes d'inscription à des programmes en Asie et en Europe (hors Royaume-Uni) ont connu une forte progression, attirant des candidats redirigés depuis d'autres régions. La croissance des candidatures internationales a été particulièrement forte en Inde (+ 26 %) et en Asie de l'Est et du Sud-Est (+ 42 %), ce qui témoigne du succès des stratégies de marketing et des gains de réputation des écoles de commerce de ces pays.

« La prochaine ère de la formation commerciale est remodelée par l'évolution des attentes des étudiants et des employeurs, une géopolitique difficile et une nouvelle demande de compétences suscitée par des technologies telles que l'IA », déclare Joy Jones, PDG de GMAC. « Alors que certaines régions et offres de programmes pourraient être confrontées à de sérieux vents contraires, la croissance des candidatures de cette année montre clairement que les écoles de commerce s'adaptent rapidement à cette dynamique grâce à des programmes innovants et à des expériences alignées sur l'industrie, se positionnant ainsi pour une pertinence à long terme ».

D'autres résultats clés sont à noter :

L'évolution de la demande de programmes : La croissance des demandes d'admission aux programmes d'enseignement général et professionnel s'est concentrée sur les programmes à temps plein en présentiel, en particulier les programmes à temps plein de deux ans de maîtrise en administration des affaires (MBA) et de maîtrise en comptabilité, finance et marketing. En revanche, les programmes de Master of Business Analytics ont connu une nouvelle année de baisse de la demande, près de deux tiers d'entre eux ayant enregistré une diminution des demandes pour la deuxième année consécutive.





À propos de l'enquête sur les tendances en matière d'applications

L'enquête GMAC sur les tendances en matière de candidatures, la plus importante et la plus citée de son genre dans l'industrie, est la ressource définitive pour les responsables des admissions et des programmes des écoles de commerce afin de se faire une idée de l'évolution rapide de la demande pour les programmes GME. Les résultats de l'enquête, qui porte sur un échantillon global de programmes de tous types et de tous formats, offrent une vue d'ensemble des tendances en matière d'envoi de candidatures, ainsi que des activités d'admission et de recrutement des écoles.

L'enquête de cette année a été menée entre juin et août, et 1 172 programmes de 326 écoles de commerce situées dans 41 pays ont fourni des réponses concernant l'année universitaire 2025-2026. Pour en savoir plus sur les principales conclusions de l'enquête GMAC sur les tendances des demandes en 2025, veuillez consulter le site gmac.com.

À propos du GMAC

GMAC est une association mondiale à but non lucratif regroupant les principales écoles supérieures de commerce qui s'engagent à mettre en relation les futurs dirigeants d'entreprise avec des opportunités de formation et à faire progresser l'enseignement supérieur de la gestion dans le monde entier. Par le biais d'évaluations, de recherches, d'événements et de solutions de recrutement, nous fournissons les outils et les informations nécessaires aux écoles et aux candidats pour qu'ils se découvrent et s'évaluent mutuellement. Avec des bureaux en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis, GMAC sert plus de 17 millions de visiteurs chaque année sur ses plateformes numériques gmac.com, mba.com, et BusinessBecause.

