LA DJ KOROLOVA, CABEZA DE CARTEL DEL EVENTO INAUGURAL "ECHOES OF TOMORROWLAND" DE VELO EN IBIZA, PARA CELEBRAR LA AUTOEXPRESIÓN

Con la participación estelar de la famosa DJ Korolova, el evento inaugural de Velo llevó el espíritu de Tomorrowland a Ibiza, invitando a los aficionados a la música a sacar a relucir su propia originalidad y a demostrar que la pista de baile no tiene fronteras

LONDRES, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Velo celebró su primer evento "Echoes of Tomorrowland" en la Tomorrowland Store de Ibiza con un espectáculo vibrante de música, unidad y experiencia humana compartida.

Reafirmando que la música de baile no conoce fronteras, el evento brindó a los aficionados de Ibiza la oportunidad de experimentar esa sensación única de conexión y comunidad que caracteriza a Tomorrowland.

DJ KOROLOVA HEADLINES VELO'S INAUGURAL "ECHOES OF TOMORROWLAND" EVENT IN IBIZA TO CELEBRATE SELF-EXPRESSION Speed Speed DJ KOROLOVA HEADLINES VELO'S INAUGURAL "ECHOES OF TOMORROWLAND" EVENT IN IBIZA TO CELEBRATE SELF-EXPRESSION DJ KOROLOVA HEADLINES VELO'S INAUGURAL "ECHOES OF TOMORROWLAND" EVENT IN IBIZA TO CELEBRATE SELF-EXPRESSION

El evento contó con la participación estelar de la DJ ucraniana de house y techno Korolova y se retransmitió en vivo desde el escenario principal de Tomorrowland. Recreando la cultura única de Tomorrowland, caracterizada por una comunidad espontánea, Velo dio la bienvenida a una mezcla de aficionados del público en general, junto con representantes de los medios de comunicación invitados procedentes del Reino Unido y España, y creadores de contenidos sobre estilo de vida y música que acudieron desde todos los rincones del mundo.

Con el fin de fomentar activamente una cultura de comunidad, Velo puso en marcha un experimento social a medida para fomentar la conexión nada más entrar. A los invitados se les entregó una mitad de mariposa de papel, de preciosa factura, y se les propuso el reto de encontrar a un desconocido que tuviera la otra mitad para completar la mariposa. Este experimento social interactivo convirtió al instante una sala llena de desconocidos en una comunidad activa y colaborativa.

El evento se celebró a raíz de un nuevo estudio internacional* que pone de relieve la creciente necesidad de compartir experiencias y que revela que casi dos de cada cinco adultos (39 %) encuentran más difícil establecer vínculos significativos a medida que envejecen.

Velo y Tomorrowland creen que el principal motor para derribar estas barreras es la propia música. La pista de baile física constituye un espacio poderoso para la conexión, gracias a su papel único en la autoexpresión. El 30 % de los encuestados coincide en que la pista de baile es el lugar donde se sienten mejor para mostrarse tal y como son y de "bailar como si nadie los viera", mientras que el 61 % se siente más cómodo expresándose cuando ve a otros hacer lo mismo.

Reflexionando sobre la energía única de la noche, la DJ internacional Korolova afirmó: "La pista de baile es uno de los pocos lugares donde la gente se siente completamente libre para expresar quién es sin ser juzgada. Esa es la energía que sentí durante toda la noche en Ibiza, gracias a Velo: fue increíble ver cómo todo el mundo se dejaba llevar, se mostraba tal como era y celebraba su originalidad juntos".

La artista invitada Camden Cox añadió: "Lo que más me llamó la atención de esa noche fue ver cómo personas totalmente desconocidas conectaban con tanta facilidad a través de una experiencia compartida. A veces, lo único que la gente necesita es un pequeño empujón para entablar una conversación, y ver cómo el público utilizaba las mariposas de papel para romper el hielo y bailar juntos fue pura magia".

Malky Brown, director global de Contenidos y Colaboraciones de BAT, comentó: "Con Echoes of Tomorrowland, queríamos recrear esa sensación de conexión que hace que el festival sea tan especial. Al animar a la gente a salir de su zona de confort y a relacionarse con los demás, hemos hecho realidad la convicción de Velo de que la expresión personal puede acercar a las personas".

Tras el evento "Echoes of Tomorrowland", Korolova se subió al emblemático Freedom Stage de Tomorrowland para presentar su nuevo y envolvente proyecto audiovisual global Captive Soul, donde cautivó al público con su actuación y los animó a aceptar su originalidad.

Para ver el video oficial de resumen del evento y obtener más información sobre Velo, visite @velo.global.

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* 2009 consumidores de nicotina (mayores de 18 años), que han consumido productos con nicotina durante al menos los últimos seis meses y que, en la actualidad, consumen dichos productos al menos una vez a la semana en el Reino Unido, España, Pakistán, Polonia y Austria. Estudio realizado entre el 16 de junio de 2026 y el 22 de junio de 2026.

FUENTE BAT