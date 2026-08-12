DJ 코롤로바, 자기표현을 기념하는 벨로의 첫 '에코스 오브 투모로랜드' 이비자 행사 헤드라이너 장식

탑 DJ 코롤로바가 헤드라이너로 나선 벨로의 첫 행사에서는 투모로랜드의 정신을 이비자로 옮겨와, 자신만의 개성을 마음껏 드러내고 댄스플로어에는 국경이 없다는 사실을 증명하도록 음악 팬들을 초대했다.

런던, 2026년 8월 12일 /PRNewswire/ -- 벨로(Velo)가 이비자 Tomorrowland Store에서 첫 '에코스 오브 투모로랜드(Echoes of Tomorrowland)' 행사를 열고 음악, 화합, 함께 나누는 인간적 경험을 생동감 있게 선보였다.

댄스 음악에는 국경이 없다는 점을 다시 한번 확인한 이번 행사는 이비자의 팬들에게 투모로랜드(Tomorrowland)를 정의하는 독특한 유대감과 공동체 의식을 직접 경험할 기회를 제공했다.

DJ KOROLOVA HEADLINES VELO'S INAUGURAL "ECHOES OF TOMORROWLAND" EVENT IN IBIZA TO CELEBRATE SELF-EXPRESSION Speed Speed DJ KOROLOVA HEADLINES VELO'S INAUGURAL "ECHOES OF TOMORROWLAND" EVENT IN IBIZA TO CELEBRATE SELF-EXPRESSION DJ KOROLOVA HEADLINES VELO'S INAUGURAL "ECHOES OF TOMORROWLAND" EVENT IN IBIZA TO CELEBRATE SELF-EXPRESSION

우크라이나 출신 하우스•테크노 DJ 코롤로바(Korolova)가 헤드라이너로 나선 이번 행사에서는 투모로랜드 메인 스테이지의 라이브 스트리밍도 진행됐다. 벨로는 투모로랜드 특유의 자연스럽게 형성되는 커뮤니티 문화를 재현하기 위해 소비자 팬들과 영국 및 스페인 매체, 세계 각지에서 초청한 라이프스타일 및 음악 크리에이터들을 한자리에 모았다.

벨로는 커뮤니티 문화를 적극적으로 조성하기 위해 입장 단계에서 유대감을 주제로 한 맞춤형 소셜 실험을 진행했다. 참석자들은 정교하게 제작된 나비 모형 반쪽을 전달받고, 나머지 반쪽을 가진 낯선 사람을 찾아 하나의 나비를 완성하는 과제를 부여받았다. 이 상호작용형 소셜 실험은 낯선 사람들로 가득했던 공간을 순식간에 능동적으로 교류하고 협력하는 공동체로 바꿔놓았다.

이번 행사는 함께하는 경험에 대한 필요성이 점점 커지고 있음을 보여주는 새로운 글로벌 연구*에 따라 진행됐으며, 이 연구 결과에서는 성인 5명 중 약 2명(39%)이 나이가 들수록 의미 있는 관계를 형성하기 더 어렵다고 느끼는 것으로 나타났다.

벨로와 투모로랜드는 이러한 장벽을 허무는 궁극적인 촉매제가 바로 음악 자체라고 믿는다. 실제 댄스플로어는 자기표현이라는 독특한 역할을 통해 유대감을 형성하는 강력한 공간이 된다. 응답자의 30%는 댄스플로어가 자신의 가장 솔직한 모습을 드러내고 '아무도 보지 않는 것처럼 춤출 수 있는' 장소라는 데 동의했으며, 61%는 다른 사람들이 자신을 표현하는 모습을 볼 때 더 편안하게 스스로를 표현한다고 답했다.

이날 밤의 특별한 에너지를 되돌아보며 글로벌 DJ 헤드라이너 코롤로바는 "댄스플로어는 사람들이 편견 없이 자신이 누구인지를 완전히 자유롭게 표현할 수 있는 몇 안 되는 공간 중 하나다. 벨로 덕분에 이비자에서 밤새 바로 그런 에너지를 느낄 수 있었다. 모두가 거리낌 없이 진정한 자신의 모습을 드러내며 함께 서로의 개성을 축하하는 모습을 지켜보는 것은 정말 놀라운 경험이었다"고 말했다.

게스트 아티스트인 캄덴 콕스(Camden Cox)는 "그날 밤 가장 기억에 남은 것은 전혀 모르는 사람들이 하나의 경험을 공유하며 너무나 자연스럽게 서로 연결되는 모습이었다. 때로는 대화를 시작할 수 있는 작은 계기 하나만 있으면 된다. 사람들이 실제 나비 조각을 활용해 어색함을 깨고 함께 춤추는 모습을 보는 것은 그야말로 마법 같았다"고 말했다.

BAT의 말키 브라운(Malky Brown) 글로벌 콘텐츠 및 파트너십 총괄은 "'에코스 오브 투모로랜드'를 통해 이 페스티벌을 특별하게 만드는 유대감을 재현하고자 했다. 사람들이 자신이 익숙한 영역에서 벗어나 다른 사람들과 교류하도록 장려함으로써, 자기표현이 사람들을 더욱 가깝게 이어줄 수 있다는 벨로의 신념을 현실로 구현했다"고 말했다.

'에코스 오브 투모로랜드' 행사에 이어 코롤로바는 투모로랜드의 상징적인 Freedom Stage 무대에 올라 완전히 새로운 몰입형 글로벌 시청각 프로젝트 캡티브 소울(Captive Soul)을 공개했다. 그는 공연으로 관객을 사로잡으며 자신만의 개성을 포용하도록 격려했다.

@velo.global을 방문하면 공식 행사 하이라이트 영상을 시청하고 벨로에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

만 18세 이상 니코틴 소비자만 참여할 수 있다. 이 제품은 니코틴을 함유하고 있으며 중독성이 있다.

* 영국, 스페인, 파키스탄, 폴란드, 오스트리아 전역에서 지난 6개월 이상 니코틴 제품을 사용했으며 현재 최소 주 1회 이상 니코틴 제품을 이용하는 만 18세 이상 니코틴 사용자 2009명을 대상으로 실시했다. 조사는 2026년 6월 16일부터 6월 22일까지 실시됐다.

SOURCE BAT