Construyendo un futuro más ecológico: la 138ª Feria de Cantón marca el auge de las soluciones de construcción ecológicas

GUANGZHOU, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que China acelera su transición hacia un desarrollo de alta calidad, un nuevo enfoque en las fuerzas productivas sostenibles está remodelando las industrias. En la 138 .ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón), la sección de Materiales de Construcción y Decoración en la Fase 2 destaca cómo el sector de la construcción está avanzando en esta transformación. Los expositores presentan nuevas generaciones de materiales ecológicos y funcionales que satisfacen las cambiantes demandas mundiales.

Un expositor de larga data, representado por un profesional de ventas de su centro de comercio internacional, mostró una cartera diversa que abarca cerámica arquitectónica, materiales ecológicos y soluciones inteligentes para el hogar. Los aspectos más destacados de este año incluyen baldosas de cerámica inspiradas en texturas naturales de piedras de cuevas y productos cerámicos espumados hechos de residuos sólidos reciclados. Estos materiales ofrecen una mayor resistencia al fuego, impermeabilidad y aislamiento acústico, a la vez que son ligeros y rentables, por lo que son ideales para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Su uso promueve la producción circular y ayuda a reducir los residuos de construcción.

Otro expositor, liderado por su director general, ha participado en más de 40 ediciones de la feria y mantiene presencia en más de 50 países. La empresa sigue considerando la Feria de Cantón como una puerta de entrada estratégica a los mercados globales. Sus ofertas destacadas incluyen paneles de pared hechos de PVC de grado médico y fibra de bambú, diseñados para resistir la humedad, prevenir el moho y facilitar la instalación. El expositor también presentó el piso exterior WPC, que combina la apariencia natural de la madera con la resistencia y durabilidad del plástico, por lo que es ideal para balcones y áreas junto a la piscina. Además, sus baldosas de cerámica blanda se destacan por consumir solo un tercio de la energía de la cerámica tradicional y cumplir con los más altos estándares de seguridad contra incendios. Estas baldosas son flexibles, resistentes a los impactos y reciclables, en consonancia con los principios del diseño sostenible.

Un tercer expositor, reconocido por sus innovaciones cerámicas de alta gama, regresó a la Feria de Cantón para fortalecer las conexiones globales y demostrar sus últimos avances en materiales de construcción. La presentación de este año gira en torno al concepto de "alto, refinado y nuevo", destacando los avances en el diseño original, la innovación de materiales y la fabricación avanzada. Los desarrollos clave incluyen sistemas de productos con tecnologías de superficie texturizada, moldeo digital, posicionamiento adhesivo para granos secos y procesamiento digital de granos cristalinos. El expositor también desveló una nueva serie que combina la estética oriental con las tendencias de diseño global contemporáneo. Desarrollados con tecnologías patentadas, estos productos ejemplifican cómo el progreso tecnológico y el arte creativo pueden converger para redefinir los entornos de vida modernos.

A medida que la Feria de Cantón continúa conectando a los fabricantes chinos con compradores globales, la creciente presencia de tecnologías ecológicas y soluciones basadas en el diseño en el sector de la construcción y los materiales decorativos refleja un cambio constante hacia nuevas fuerzas productivas. En lugar de una transformación repentina, esta evolución se está desarrollando a través de la innovación práctica, las prácticas sostenibles y una comprensión más profunda de las necesidades del mercado, sentando las bases para un desarrollo más responsable y resiliente en los próximos años.

