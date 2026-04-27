139. Canton Fair Phase 2 führt neue Produktbereiche ein, die die sich entwickelnden Lifestyle-Trends widerspiegeln

GUANGZHOU, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Die 139. China Import and Export Fair (Canton Fair) hat neun neue Produktbereiche eingeführt, wobei in Phase 2 vier weitere hinzugekommen sind, die sich auf Wohnqualität konzentrieren und nachhaltige Materialien, raffinierte Handwerkskunst und kulturell geprägtes modernes Wohndesign hervorheben.

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Die Aussteller in der Zone Fertighaus- und Hofanlagen betonen umweltfreundliche Materialien, strukturelle Stabilität und modulare Anpassungsfähigkeit, wobei sich die Produkte von einzelnen Paneelen zu umfassenden modularen Lösungen entwickeln. Hochfeste Metallpaneele, Dämmstoffe und vorgefertigte Bauelemente werden für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Tourismus und öffentliche Nutzung vorgestellt. Verbesserte Leistungen in Bereichen wie Wärmedämmung, Feuerbeständigkeit und Windschutz machen integrierte Häuser zu einer wettbewerbsfähigen Option auf den globalen Märkten und unterstreichen den Übergang des Sektors von der Materialversorgung zu ganzheitlichen Ökosystemen für grünes Bauen.

Nachhaltigkeit ist das Herzstück der Zonen Bamboo Tableware & Kitchenware und Bamboo Household Items , wo traditionelle Materialien für eine kohlenstoffarme Welt angepasst werden. Vollständig abbaubares Bambusgeschirr entwickelt sich zu einer erstklassigen Alternative zu Einwegplastik und passt perfekt zu den weltweiten Initiativen zur Verringerung von Plastik. Durch die Verbindung von traditioneller Handwerkskunst mit moderner Technologie bieten diese Produkte eine natürliche Ästhetik sowie hervorragende antibakterielle und hitzebeständige Eigenschaften. Darüber hinaus hat die Einführung automatisierter Produktionslinien die rasche Umwandlung von Bambusabfällen in Fertigerzeugnisse ermöglicht und die Kreislaufwirtschaft in der gesamten Branche erheblich beschleunigt.

Der Bereich Modeschmuck ist ein Ort, an dem Technologie auf Tradition trifft und sich durch eine Mischung aus High-Tech-Fertigung und traditioneller Handwerkskunst auszeichnet. Führende Aussteller demonstrieren die Möglichkeiten der vollständigen Verarbeitung von im Labor gezüchteten Diamanten und Moissanit. Diese hochkarätigen, leicht zugänglichen Luxussteine haben bei jüngeren, umweltbewussten Verbrauchern an Beliebtheit gewonnen. Neben der Technologie wird in diesem Gebiet auch die traditionelle Handwerkskunst wieder geschätzt. Filigrane Intarsien, Cloisonné-Emaille und andere altehrwürdige Techniken werden für den zeitgenössischen Stil neu interpretiert und signalisieren einen Wandel hin zu Schmuck, der sowohl kulturelle Identität als auch handwerkliche Präzision trägt.

Diese neuen Produktbereiche sind durch eine einheitliche Vision miteinander verbunden: die Verschmelzung von nachhaltigen Materialien, technischen Innovationen und kulturellen Erzählungen. Die 139.Canton Fair hat gezeigt, dass sich die chinesischen Hersteller auf hochwertige, qualitätsorientierte Lebenslösungen zubewegen, was unterstreicht, dass moderne Exporte nicht nur funktional, sondern auch emotional ansprechen müssen.

Für die Vorregistrierung klicken Sie bitte hier: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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