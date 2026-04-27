La phase 2 de la 139e foire de Canton introduit de nouvelles zones de produits, reflétant l'évolution des tendances en matière de mode de vie

GUANGZHOU, Chine, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire des importations et exportations de Chine (Foire de Canton) a introduit neuf nouvelles zones de produits, la phase 2 ajoutant quatre zones axées sur la qualité de vie, mettant en évidence les matériaux durables, l'artisanat raffiné et le design de vie moderne axé sur la culture.

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Les exposants de la zone Prefabricated House and Courtyard Facilities mettent l'accent sur les matériaux respectueux de l'environnement, la stabilité structurelle et l'adaptabilité modulaire, avec des produits évoluant de panneaux individuels à des solutions modulaires complètes. Des panneaux métalliques à haute résistance, des matériaux d'isolation et des composants structurels préfabriqués sont présentés pour des scénarios résidentiels, commerciaux, touristiques et publics. L'amélioration des performances dans des domaines tels que l'isolation thermique, la résistance au feu et la protection contre le vent fait de l'habitat intégré une option compétitive sur les marchés mondiaux, soulignant la transition du secteur de l'approvisionnement en matériaux vers des écosystèmes holistiques de construction écologique.

La durabilité est au cœur des zones Articles de table et de cuisine en bambou et Articles ménagers en bambou , où les matériaux traditionnels sont adaptés à un monde à faible émission de carbone. La vaisselle en bambou entièrement dégradable apparaît comme une alternative de choix aux plastiques à usage unique et s'inscrit parfaitement dans les initiatives mondiales de réduction des plastiques. En associant l'artisanat traditionnel à la technologie moderne, ces produits offrent une esthétique naturelle ainsi que des propriétés antibactériennes et thermorésistantes supérieures. En outre, la mise en place de lignes de production automatisées a permis de transformer rapidement les déchets de bambou en produits finis, ce qui a considérablement accéléré les pratiques d'économie circulaire dans l'ensemble du secteur.

La zone Fashion Jewelry est le point de rencontre de la technologie et de la tradition, définie par un mélange de fabrication de haute technologie et d'art traditionnel. Les principaux exposants présentent leurs capacités de traitement complet des diamants et de la moissanite cultivés en laboratoire. Ces pierres de luxe, très rares et accessibles, ont gagné la faveur des jeunes consommateurs soucieux de l'environnement. Au-delà de la technologie, la zone met également en évidence une nouvelle appréciation de l'artisanat traditionnel. Les incrustations en filigrane, l'émail cloisonné et d'autres techniques ancestrales sont réinterprétées dans un style contemporain, marquant une évolution vers des bijoux porteurs d'une identité culturelle et d'une précision artisanale.

Une vision unifiée relie ces nouvelles zones de produits : la fusion de matériaux durables, d'innovations technologiques et de récits culturels. La 139e foire de Canton a vu les fabricants chinois s'orienter vers des solutions à forte valeur ajoutée, axées sur la qualité de vie, soulignant que les exportations modernes doivent avoir une résonance émotionnelle aussi bien que fonctionnelle.

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