La pincelada de mil millones de dólares: la plataforma de arte de Attorney se asegura más de mil millones de dólares en compromisos de venta en el primer mes, lo que la posiciona para un rápido crecimiento.

Giuseppe Cassin pasó más de una década cerrando acuerdos multimillonarios para cineastas, artistas, directores y coleccionistas. Frustrado por el sistema anticuado y desactualizado del mundo del arte (altas tarifas, ventas solo por invitación y problemas persistentes de integridad), desarrolló una idea que cambió el juego: una plataforma digital que hace por el arte autenticado lo que Uber hizo por los taxis.

Conecta a los vendedores directamente con una audiencia mundial con una autenticación rigurosa, una selección de alta gama, tarifas transparentes y pujas en tiempo real abiertas a cualquier persona, en cualquier lugar. "Estamos dando a cada artista, coleccionista y vendedor el mismo acceso mundial que solo unos pocos disfrutaban antes", afirmó Giuseppe Cassin, fundador de Lloyds Creative Arts.

Cassin presentó el concepto a los inversores y obtuvo un fuerte respaldo de la principal casa de subastas en línea, Lloyds Auctions. La plataforma se lanzó oficialmente el 1 de enero de 2026, y su primera subasta en línea dedicada se lanzará a mediados de enero, con una colección principal de 30 maestros del sudeste asiático que incluye obras de maestros como MF Husain, F.N. Souza, Manjit Bawa y Vasudeo S. Gaitonde, con estimaciones de decenas de millones. La respuesta fue inmediata y poderosa: vendedores y coleccionistas inundaron la plataforma.

Solo en las primeras semanas de operaciones, la plataforma se aseguró más de mil millones de dólares en compromisos de venta de arte, que abarcan desde maestros de primera línea hasta talentos emergentes. "Nuestra misión es hacer que el arte sea accesible para todos de una manera segura y no intimidante", continuó el Sr. Cassin. "Con cada obra rigurosamente verificada y autenticada de forma independiente, incluso por un experto a elección del comprador, los licitadores y compradores hacen ofertas con un mayor nivel de confianza, en especial en las categorías de arte máster y otras de valor ultra alto. Al mismo tiempo, los artistas emergentes obtienen una exposición mundial inmediata y comentarios en tiempo real de clientes que se identifican son sus obras".

El rápido crecimiento de la plataforma atrajo gran interés de inversores y expertos del sector, que ahora ven el estado de unicornio (una valoración de más de mil millones de dólares) como un próximo hito realista. Si alcanzara esa marca, se clasificaría entre los ascensos más rápidos desde Canva.

La plataforma continúa recibiendo nuevos artistas y coleccionistas todos los días, con nuevas subastas que se lanzan de manera regular.

Descubra la plataforma y vea la subasta actual en lloydsauctions.com/art

la plataforma se lanzó el 1 de enero de 2026, con una gran inversión de la principal casa de subastas en línea Lloyds Auctions y es un mercado mundial digital de bellas artes, que combina selección de expertos, rigurosa autenticación por escrito independiente e interfaz intuitiva para que la compra y venta de arte sea transparente y accesible para todos.

