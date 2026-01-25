Мазок кисти на миллиард долларов: арт-платформа юриста собирает каталог выставленных на продажу предметов на сумму более 1 млрд долларов США за первый месяц -- потенциал быстрого роста.

ДУБАЙ, ОАЭ, СИДНЕЙ и НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января 2026 года /PRNewswire/ -- Смелый взгляд юриста в сфере развлечений и творчества на революционную платформу онлайн-аукционов, Lloyds Auctions, которая была запущена 1 января 2026 года и уже собрала каталог выставленных на продажу произведений искусства на сумму более 1 млрд долларов США, в том числе более 3000 произведений за первые несколько недель, что делает ее одной из самых быстрорастущих арт-тех платформ в истории.

Джузеппе Кассин (Giuseppe Cassin) более десяти лет заключает многомиллионные сделки для кинопродюсеров, художников, режиссеров и коллекционеров. Разочарованный устаревшей, старомодной системой мира искусства – высокими комиссионными сборами, продажами только по приглашениям и постоянными проблемами с честностью — он разработал идею, коренным образом меняющую систему: цифровую платформу, которая делает для подлинного искусства то, что Uber сделал для такси.

Она напрямую связывает продавцов с глобальной аудиторией, обеспечивая строгую проверку подлинности, высококлассное курирование, прозрачную систему сборов и торги в режиме реального времени, открытые для всех и в любом месте. «Мы даем каждому художнику, коллекционеру и продавцу такой же глобальный доступ, каким раньше пользовались лишь немногие», — сказал Джузеппе Кассин, основатель Lloyds Creative Arts.

Г-н Кассин представил эту концепцию инвесторам и заручился серьезной поддержкой со стороны ведущего онлайнового аукционного дома Lloyds Auctions. Платформа была официально запущена 1 января 2026 года, а первый специализированный онлайн-аукцион на платформе состоялся в середине января. На нем была представлена коллекция работ 30 мастеров из Юго-Восточной Азии, включая работы таких мастеров, как М. Ф. Хусейн (M. F. Husain), Ф. Н. Соуза (F. N. Souza), Манжит Бава (Manjit Bawa) и Васудео С. Гайтонде (Vasudeo S. Gaitonde), которые оцениваются в десятки миллионов долларов. Реакция была незамедлительной и мощной: продавцы и коллекционеры нахлынули.

Всего за первые несколько недель торгов платформа зафиксировала каталог выставленных на продажу произведений искусства на сумму более 1 млрд долларов, включающую работы признанных мастеров и новых талантов. «Наша миссия — сделать искусство доступным для всех в безопасных и не создающих угрозы условиях, — продолжил г-н Кассин. — Каждая работа тщательно проверяется и проходит независимую аутентификацию, в том числе экспертом по выбору покупателя, благодаря чему участники торгов и покупатели делают ставки с более высоким уровнем доверия, особенно приобретая работы известных мастеров и другие категории сверхдорогих произведений искусства. В то же время начинающие художники немедленно получают возможность глобальной демонстрации своих работ и отзывы в режиме реального времени от клиентов о том, что резонирует с их работой».

Быстрый рост платформы вызвал большой интерес со стороны инвесторов и отраслевых инсайдеров, которым теперь статус единорога (капитализация более 1 млрд долларов США) представляется реалистичной следующей вехой. Если такой уровень будет достигнут, это станет одним из самых быстрых восхождений со времен компании Canva.

Платформа продолжает привлекать новых художников и коллекционеров каждый день, регулярно запуская новые аукционы.

Знакомьтесь с платформой и смотрите текущий аукцион на сайте lloydsauctions.com/art

О платформе
Эта платформа, запущенная 1 января 2026 года с крупными инвестициями ведущего онлайнового аукционного дома Lloyds Auctions, является первой цифровой глобальной торговой площадкой для предметов изобразительного искусства, сочетающей в себе экспертное курирование, строгую независимую письменную аутентификацию и интуитивно понятный интерфейс, что делает покупку и продажу произведений искусства беспрепятственной, прозрачной и доступной для каждого.

