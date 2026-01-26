十億美元揮毫：律師構想的拍賣平台上線首月獲超10億美元委託掛牌 - 這家革命性藝術品拍賣平台蓄勢高速增長

該平台通過嚴格的真偽鑒定、高端策展、透明的費用以及對全球所有人開放的實時競拍，直接連接賣家與全球受眾。Lloyds Creative Arts創始人Giuseppe Cassin表示：「我們正賦予每位藝術家、收藏家和賣家前所未有的全球通路，這種機會過去僅為極少數人所享有。」

Cassin向投資者推介了這一概念，並獲得了領先在線拍賣行Lloyds Auctions的鼎立支持。該平台於2026年1月1日正式上線，首場專場線上拍賣於1月中旬啟動，推出30位東南亞藝術大師系列藏品，包括M.F.侯賽因、FN Souza、Manjit Bawa、Vasudeo S. Gaitonde等大師作品，估值達數千萬美元。市場反響熱烈，迅速吸引大量賣家和藏家入駐。

該平台上線僅數周便已鎖定超10億美元藝術品掛牌委託，涵蓋藍籌大師與新銳藝術家的作品。Cassin先生接著表示：「我們的使命是以安全、無門檻的方式讓藝術真正走向大眾。每件作品均經過嚴格核實和獨立認證——買家甚至可以指定專家鑒定——這提升了競拍者和買家的信心，尤其是在大師作品和其他超高價值藝術品類上。同時，新興藝術家也能即刻獲得全球曝光，並從客戶那裡得到對其作品共鳴點的實時反饋。」

該平台的快速成長已引起投資者與業內人士的高度關注，他們目前認為，獨角獸地位（估值超10億美元）是觸手可及的下一個里程碑。若能達成此目標，其將成為自Canva以來增速最快的公司之一。

目前平台每日持續吸納新的藝術家與藏家入駐，並定期推出新的拍賣活動。

如需探索該平台並查看當前拍賣，請訪問：lloydsauctions.com/art

關於平台：

該平台於2026年1月1日上線，獲領先在線拍賣行Lloyds Auctions的重大投資，是數字優先的全球藝術品交易市場。平台融合專家策展、嚴謹的獨立書面認證和直觀的操作界面，致力於為所有人提供流暢、透明、無障礙的藝術品交易體驗。

