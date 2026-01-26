十億美元揮毫：律師構想的拍賣平台上線首月獲超10億美元委託掛牌 - 這家革命性藝術品拍賣平台蓄勢高速增長

26 1月, 2026

阿聯酋迪拜、悉尼和新德里2026年1月26日 /美通社/ -- 一位專注於娛樂及創意藝術領域的律師提出創辦一個革命性在線藝術品拍賣平台的大膽構想。這一想法在Lloyds Auctions的大力支持下，於202611日正式落地。平台上線數周即獲得超10億美元藝術品委託，收錄作品逾3000件，成為藝術科技領域有史以來增長最迅速的平台之一。

Giuseppe Cassin曾用十餘年時間為電影製作人、藝術家、導演及收藏家促成價值數百萬美元的交易。面對藝術界陳舊僵化的運作體系——高昂的佣金、邀請制拍賣以及層出不窮的誠信問題——他提出了革命性的構想：打造一個數字優先的藝術品認證平台，就像優步革新出租車行業那樣重塑藝術市場格局。

Mr. Cassin examines the sculptural depth of F.N. Souza’s impasto of a vibrant cityscape, where every line and heavy stroke affirms the artist’s status as India’s Picasso. V. S. Gaitonde’s rare abstract masterpiece invites a state of profound meditation, where layered surfaces and silent tonal shifts transcend visual art to become an experience of pure inner stillness. F.N. Souza’s architectural cityscape channels raw, brooding intensity through sharp angles and visceral textures, transforming a medieval-inspired vista into a powerful psychological landscape. M.F. Husain, Horses (2006), Acrylic on Canvas, 97 x 60 in; a monumental composition of bold, angular forms and striking colors capturing the raw power of horses charging beyond the frame. Manjit Bawa’s 1998 masterpiece from his Krishna series, captures a meditative harmony through its iconic ochre backdrop and sculptural simplicity.

該平台通過嚴格的真偽鑒定、高端策展、透明的費用以及對全球所有人開放的實時競拍，直接連接賣家與全球受眾。Lloyds Creative Arts創始人Giuseppe Cassin表示：「我們正賦予每位藝術家、收藏家和賣家前所未有的全球通路，這種機會過去僅為極少數人所享有。」

Cassin向投資者推介了這一概念，並獲得了領先在線拍賣行Lloyds Auctions的鼎立支持。該平台於2026年1月1日正式上線，首場專場線上拍賣於1月中旬啟動，推出30位東南亞藝術大師系列藏品，包括M.F.侯賽因、FN Souza、Manjit Bawa、Vasudeo S. Gaitonde等大師作品，估值達數千萬美元。市場反響熱烈，迅速吸引大量賣家和藏家入駐。

該平台上線僅數周便已鎖定超10億美元藝術品掛牌委託，涵蓋藍籌大師與新銳藝術家的作品。Cassin先生接著表示：「我們的使命是以安全、無門檻的方式讓藝術真正走向大眾。每件作品均經過嚴格核實和獨立認證——買家甚至可以指定專家鑒定——這提升了競拍者和買家的信心，尤其是在大師作品和其他超高價值藝術品類上。同時，新興藝術家也能即刻獲得全球曝光，並從客戶那裡得到對其作品共鳴點的實時反饋。」

該平台的快速成長已引起投資者與業內人士的高度關注，他們目前認為，獨角獸地位（估值超10億美元）是觸手可及的下一個里程碑。若能達成此目標，其將成為自Canva以來增速最快的公司之一。

目前平台每日持續吸納新的藝術家與藏家入駐，並定期推出新的拍賣活動。

如需探索該平台並查看當前拍賣，請訪問：lloydsauctions.com/art 

關於平台：
該平台於2026年1月1日上線，獲領先在線拍賣行Lloyds Auctions的重大投資，是數字優先的全球藝術品交易市場。平台融合專家策展、嚴謹的獨立書面認證和直觀的操作界面，致力於為所有人提供流暢、透明、無障礙的藝術品交易體驗。

