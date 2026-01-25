Miliardový tah štětcem: Právníkova umělecká platforma zajistila v prvním měsíci více než 1 miliardu dolarů v závazných nabídkách - je připravena na rychlý růst.

News provided by

Lloyds Auctions

Jan 25, 2026, 23:53 ET

DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, SYDNEY a DILLÍ, 26. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Odvážná vize právníka specializujícího se na zábavu a kreativní umění ve formě převratné online aukční platformy Lloyds Auctions, která byla spuštěna 1. ledna 2026, již zajistila více než 1 miliardu dolarů v závazných aukcích uměleckých děl, včetně více než 3000 kusů během prvních několika týdnů. To ji řadí mezi nejrychleji rostoucí umělecké technologické platformy v historii.

Continue Reading

Giuseppe Cassin strávil více než deset let uzavíráním mnohamiliónových obchodů pro filmaře, umělce, režiséry a sběratele. Frustroval ho zastaralý systém uměleckého světa – vysoké poplatky, prodej pouze na pozvání a trvalé problémy s integritou –, a tak vyvinul převratnou myšlenku: digitální platformu, která pro ověřované umění dělá to, co Uber udělal pro taxislužby.

Propojuje prodejce přímo s globálním publikem pomocí přísné autentizace, špičkového kurátorství, transparentních poplatků a aukcí v reálném čase, které jsou přístupné komukoli a kdekoli. „Každému umělci, sběrateli a prodejci poskytujeme stejný globální přístup, který dříve měli jen málokteří," řekl Giuseppe Cassin, zakladatel Lloyds Creative Arts.

Cassin představil tento koncept investorům a zajistil si silnou podporu od přední online aukční síně Lloyds Auctions. Platforma byla oficiálně spuštěna 1. ledna 2026 a její první specializovaná online aukce se konala v polovině ledna. Představila významnou kolekci 30 mistrů jihovýchodní Asie, včetně děl umělců jako Maqbool Fida Husain, Francis Newton de Souza, Manjit Bawa a Vasudeo S. Gaitonde, s odhadovanou hodnotou v řádu desítek milionů. Reakce byla okamžitá a silná: prodávající a sběratelé se jen hrnuli.

Během prvních několika týdnů obchodování zaznamenala platforma objednávky uměleckých děl v hodnotě přes jednu miliardu dolarů, od děl renomovaných mistrů až po začínající talenty. „Naším posláním je zpřístupnit umění všem bezpečným a přívětivým způsobem," pokračoval pan Cassin. „Díky tomu, že je každé dílo přísně ověřeno a nezávisle autentizováno – včetně odborníka podle výběru kupujícího – mohou dražitelé a kupující dražit s větší důvěrou, zejména v případě mistrů a dalších kategorií umění s mimořádně vysokou hodnotou. Zároveň začínající umělci získávají okamžitou globální publicitu a zpětnou vazbu od zákazníků v reálném čase ohledně toho, co na jejich dílech rezonuje."

Rychlý vzestup platformy vzbudil silný zájem investorů a odborníků z oboru, kteří nyní považují status jednorožce (hodnota přes 1 miliardu dolarů) za realistický další milník. Pokud by této hranice dosáhla, zařadila by se mezi nejrychlejší vzestupy od dob platformy Canva.

Platforma každý den přivítá nové umělce a sběratele a pravidelně spouští nové aukce.

Objevte platformu a podívejte se na aktuální aukci lloydsauctions.com/art

O platformě:

Platforma byla spuštěna 1. ledna 2026 díky významné investici přední online aukční síně Lloyds Auctions. Jedná se o globální tržiště s uměleckými díly, které klade důraz na digitální technologie a kombinuje odbornou kurátorskou činnost, přísné nezávislé písemné ověřování pravosti a intuitivní rozhraní, aby byl nákup a prodej uměleckých děl plynulý, transparentní a přístupný všem.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868605/Giuseppe_Cassin_viewing_1_of_the_pieces_from_the_collection_for_auction.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868606/Vasudeo_S__Gaitonde__Indian__1924_2001__Untitled__1962.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868607/F_N__Souza.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868608/Maqbool_Fida_Husain__Indian__1915_2011__Horses_Series__2006__Ballroom.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868609/MANJIT_BAWA_1998.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

La plataforma de arte de abogados obtiene más de mil millones de dólares en listados comprometidos

La plataforma de arte de abogados obtiene más de mil millones de dólares en listados comprometidos

La audaz visión de un abogado de artes creativas y entretenimiento para una revolucionaria plataforma de subastas de arte en línea, Lloyds Auctions,...
Мазок кисти на миллиард долларов: арт-платформа юриста собирает каталог выставленных на продажу предметов на сумму более 1 млрд долларов США за первый месяц -- потенциал быстрого роста.

Мазок кисти на миллиард долларов: арт-платформа юриста собирает каталог выставленных на продажу предметов на сумму более 1 млрд долларов США за первый месяц -- потенциал быстрого роста.

Смелый взгляд юриста в сфере развлечений и творчества на революционную платформу онлайн-аукционов, Lloyds Auctions, которая была запущена 1 января...
More Releases From This Source

Explore

Electronic Commerce

Electronic Commerce

Electronic Commerce

Electronic Commerce

Entertainment

Entertainment

Art

Art

News Releases in Similar Topics