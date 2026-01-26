A pincelada de um bilhão de dólares: plataforma de arte criada por advogado ultrapassa US$ 1 bilhão em obras listadas no primeiro mês e desponta como uma das que mais crescem no setor.

Giuseppe Cassin passou mais de uma década fechando negócios multimilionários para cineastas, artistas, diretores e colecionadores. Frustrado com o sistema ultrapassado do mercado de arte – marcado por taxas elevadas, vendas apenas por convite e problemas recorrentes de integridade – ele concebeu uma ideia revolucionária: uma plataforma digital que faz pela arte autenticada o que a Uber fez pelos táxis.

A plataforma conecta vendedores diretamente a um público global, oferecendo autenticação rigorosa, curadoria de ponta, taxas transparentes e lances em tempo real, acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer lugar. "Estamos oferecendo a todos os artistas, colecionadores e vendedores o mesmo acesso global que antes estava reservado a poucos", afirmou Giuseppe Cassin, fundador da Lloyds Creative Arts.

Cassin apresentou o conceito aos investidores e conquistou o forte apoio da principal casa de leilões online, a Lloyds Auctions. A plataforma foi oficialmente lançada em 1º de janeiro de 2026, com seu primeiro leilão online entrando no ar em meados do mês. A sessão inaugural destacou uma coletânea de 30 mestres do Sudeste Asiático, incluindo obras de ícones como MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa e Vasudeo S. Gaitonde, avaliadas em dezenas de milhões de dólares. A resposta foi imediata e expressiva: vendedores e colecionadores compareceram em grande número.

Em apenas suas primeiras semanas de operação, a plataforma acumulou mais de US$ 1 bilhão em obras de arte listadas, reunindo tanto mestres consagrados quanto talentos emergentes. "Nossa missão é tornar a arte acessível a todos, de forma segura e sem intimidação", afirmou o Sr. Cassin. "Com cada obra rigorosamente verificada e autenticada de forma independente — inclusive por um especialista escolhido pelo comprador —, licitantes e colecionadores podem fazer lances com muito mais confiança, especialmente em categorias de mestres e obras de valor extremamente elevado. Ao mesmo tempo, artistas emergentes ganham exposição global instantânea e recebem feedback em tempo real dos colecionadores sobre o impacto de seu trabalho."

A rápida ascensão da plataforma despertou grande interesse entre investidores e especialistas do setor, que agora consideram a conquista do status de unicórnio — avaliação superior a US$ 1 bilhão — um marco cada vez mais realista. Se alcançar esse marco, a plataforma estará entre as ascensões mais rápidas desde o Canva.

Novos artistas e colecionadores se juntam à plataforma diariamente, enquanto leilões inéditos são lançados regularmente.

🔗 Conheça a plataforma e o leilão atual em lloydsauctions.com/art

Sobre:

Lançada em 1º de janeiro de 2026, com um investimento significativo da principal casa de leilões online Lloyds Auctions, a plataforma é um mercado digital global para obras de arte. Ela combina curadoria especializada, autenticação rigorosa independente e uma interface intuitiva, tornando a compra e venda de arte transparente, acessível e perfeita para todos.

