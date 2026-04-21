LeadSoft, proveedor de soluciones de fabricación, presenta una plataforma de diseño eléctrico industrial para acelerar la implementación a nivel mundial

HANNOVER, Alemania, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd., empresa pionera en software de digitalización eléctrica industrial con 30 años de fundada, entra en importantes mercados al aprovechar la Hannover Messe 2026 como un hito en su estrategia de crecimiento internacional. La empresa presenta SuperWORKS IA, su emblemática plataforma de diseño electrónico asistido por computadora (ECAD, por sus siglas en inglés), al público internacional presente en la principal feria de comercio tecnológico industrial del mundo.

LeadSoft participa en Hannover Messe 2026. (PRNewsfoto/LeadSoft)

SuperWORKS IA es una plataforma ECAD especialmente diseñada que sustituye los flujos de trabajo de diseño eléctrico manual por un enfoque de ingeniería orientado hacia el objeto y basado en datos. La plataforma genera diagramas de conexiones de dispositivos, diseños de paneles y listas de materiales para el proyecto completo con tan solo un clic, al aprovechar un inventario en la nube de más de 600.000 componentes de fabricantes de todo el mundo. El software, desarrollado en la plataforma ZWCAD en colaboración con ZWSOFT, admite los estándares de la IEC y la NFPA, y se integra con los sistemas ERP y PLM usados habitualmente por los fabricantes de equipos a nivel mundial.

La expansión hacia importantes mercados internacionales, incluyendo Europa y América del Norte, se produce a medida que aumenta la demanda de herramientas ECAD rentables, impulsada por el incremento de las inversiones en automatización y la creciente presión en los plazos de fabricación. La plataforma de LeadSoft se ha comparado de manera independiente con los dibujos asistidos por computadora (CAD, por sus siglas en inglés), y ha demostrado reducir el tiempo de dibujo de diagramas en un 72 %, generar informes un 83 % más rápido, dar el resultado de los diagramas de fabricación un 75 % más rápido y reducir el cronograma total del proyecto hasta un 76 %.

Partiendo de sistemas abiertos y compatibles con estándares, y de la digitalización de todo el proceso, LeadSoft proporciona a una amplia variedad de clientes soluciones integradas para mejorar la eficiencia general y acelerar la innovación.

Ling Yongzhuo, director ejecutivo y fundador de LeadSoft, se dirigió a los participantes del evento con las siguientes palabras: "Hannover Messe ofrece una importante plataforma para participar en los mercados internacionales. Junto a colaboradores del sector como ZWSOFT, presentamos soluciones demostradas y listas para la producción, basadas en tecnologías abiertas y compatibles, y proporcionan herramientas digitales sólidas compatibles con estándares globales para apoyar la fabricación inteligente en todo el mundo. Esperamos trabajar con clientes de los ámbitos de equipos de energía, automatización y fabricación eléctrica".

"Durante las últimas tres décadas, LeadSoft se ha dedicado a desarrollar herramientas digitales para la industria del diseño eléctrico. Basándose en una colaboración de larga data, ZWSOFT se complace en mostrar una exposición conjunta en Hannover Messe, con el fin de promover un ecosistema de infraestructura que refleje la visión compartida para un ecosistema industrial conectado a nivel mundial",expresó Du Yulin, presidente de ZWSOFT.

LeadSoft es un socio de confianza para los líderes de la industria a nivel mundial, y entre sus clientes están Vertiv, AEG Power Solutions y Schneider Electric. La comunidad de ingeniería de la empresa, dq123.com, cuenta con más de 200.000 usuarios activos por mes, y su base de clientes de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) supera las 3.000 organizaciones en todo el mundo. SuperWORKS IA está disponible mediante una suscripción anual flexible y una licencia perpetua, y cuenta con servicios de biblioteca empresarial personalizados y apoyo especializado de incorporación para clientes internacionales.

SuperWORKS IA y las soluciones de cableado de LeadSoft están disponibles para su demostración en Hannover Messe 2026, stand C16, sala 016, recinto ferial de Hannover.

Acerca de LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd.

LeadSoft es una empresa fundada en 1995 que desarrolla herramientas de digitalización eléctrica industrial. Su ecosistema de productos abarca la licitación, el diseño de esquemas eléctricos, la simulación de paneles, la fabricación de cableado y la distribución digital. LeadSoft presta servicios a clientes de los sectores de automatización, energía, ferrocarriles y fabricación de vehículos eléctricos en todo el mundo. La empresa cuenta con una inversión estratégica de Phoenix Contact y opera en colaboración estratégica con ZWSOFT. Para obtener más información, visite www.leadsoft.com.cn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960319/LeadSoft_at_Hannover_Messe.jpg

FUENTE LeadSoft