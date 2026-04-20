Výrobca LeadSoft predstavuje platformu pre navrhovanie priemyselných elektroinštalácií na urýchlenie globálneho nasadenia
Apr 20, 2026, 15:12 ET
HANNOVER, Nemecko, 20. apríl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd., 30-ročný priekopník v oblasti softvéru pre digitalizáciu priemyselných elektrotechník, vstupuje na významné svetové trhy. Veľtrh Hannover Messe 2026 využíva ako svoj míľnik v globálnej stratégii rastu. Spoločnosť predstavuje svoju vlajkovú loď platformy ECAD, SuperWORKS IA, medzinárodnému publiku na poprednom svetovom veľtrhu priemyselných technológií.
SuperWORKS IA je účelovo vytvorená platforma ECAD, ktorá nahrádza manuálne pracovné postupy elektroinštalačného návrhu dátovo riadeným inžinierskym prístupom orientovaným na objekt. Platforma generuje schémy zapojenia zariadení, rozloženia rozvádzačov a kompletné rozpisy materiálu pre projekty jediným kliknutím. Čerpá pritom z cloudového inventára viac ako 600 000 komponentov od globálnych výrobcov. Softvér, vytvorený na platforme ZWCAD v spolupráci so spoločnosťou ZWSOFT, podporuje štandardy IEC a NFPA a je integrovaný so systémami ERP a PLM, ktoré bežne používajú výrobcovia zariadení po celom svete.
Expanzia na hlavné svetové trhy vrátane Európy a Severnej Ameriky prichádza v čase rastúceho dopytu po nákladovo efektívnych nástrojoch ECAD, ktorý poháňajú rastúce investície do automatizácie a stúpajúci tlak na dodacie lehoty výroby. Platforma LeadSoft bola podrobená nezávislému porovnaniu so štandardným kreslením CAD, pričom preukázala redukciu času kreslenia schém o 72 %, generovanie reportov rýchlejšie o 83 %, výstup výrobných diagramov rýchlejší o 75 % a celkové skrátenie času projektu až o 76 %.
Spoločnosť LeadSoft, založená na otvorených systémoch kompatibilných so štandardmi a digitalizácii celého procesu, podporuje širokú škálu zákazníkov integrovanými riešeniami na zlepšenie celkovej efektivity a urýchlenie inovácií.
Ling Yongzhuo, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti LeadSoft, sa na podujatí vyjadril: „Hannover Messe ponúka významnú platformu na zapojenie sa do globálnych trhov. Spolu s partnermi v odvetví, ako je ZWSOFT, predstavujeme overené, výrobne pripravené riešenia postavené na otvorených a kompatibilných technológiách. Dodávame robustné digitálne nástroje kompatibilné s globálnymi štandardmi pre inteligentnú výrobu po celom svete. Tešíme sa na spoluprácu so zákazníkmi v oblasti energetických zariadení, automatizácie a výroby elektrotechnických zariadení."
„Za posledné tri desaťročia sa spoločnosť LeadSoft venuje vývoju digitálnych nástrojov pre odvetvie elektrotechnického dizajnu. V nadväznosti na dlhodobé partnerstvo ZWSOFT s potešením vystavuje spoločne na veľtrhu Hannover Messe a rozvíja infraštruktúrny ekosystém, ktorý odráža spoločnú víziu globálne prepojeného priemyselného ekosystému," povedal Du Yulin, predseda predstavenstva spoločnosti ZWSOFT.
Spoločnosť LeadSoft je dôveryhodným partnerom svetových lídrov v odvetví, pričom medzi jej klientov patria napríklad Vertiv, AEG Power Solutions či Schneider Electric. Inžinierska komunita spoločnosti dq123.com má viac ako 200 000 aktívnych používateľov mesačne a jej zákaznícka základňa SaaS presahuje 3000 organizácií po celom svete. SuperWORKS IA je k dispozícii formou flexibilného ročného predplatného a trvalej licencie s prispôsobenými podnikovými službami knižnice a špecializovanou úvodnou podporou pre medzinárodných zákazníkov.
SuperWORKS IA a riešenia káblových zväzkov LeadSoft sa budú predvádzať na veľtrhu Hannover Messe 2026, stánok C16, hala 016, výstavisko Hannover Fairground.
O spoločnosti LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd.
Spoločnosť LeadSoft, založená v roku 1995, vyvíja nástroje na digitalizáciu priemyselných elektrotechnických zariadení. Jej produktový ekosystém zahŕňa výberové konania, návrhy elektrických schém, simuláciu rozvádzačov, výrobu káblových zväzkov aj digitálne dodávky. Spoločnosť LeadSoft poskytuje služby zákazníkom v sektoroch automatizácie, energetiky, železničnej dopravy a výroby elektromobilov po celom svete. Spoločnosť získala strategickú investíciu od Phoenix Contact a pôsobí v strategickom partnerstve so spoločnosťou ZWSOFT. Viac informácií nájdete na stránke www.leadsoft.com.cn.
