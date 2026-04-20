Поставщик производственных решений LeadSoft представляет платформу промышленного проектирования электрооборудования для ускорения глобального развертывания

ГАННОВЕР, Германия, 20 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd., 30-летний пионер в области программного обеспечения для промышленной цифровизации электрооборудования, выходит на основные мировые рынки, используя Hannover Messe 2026 в качестве вехи своей глобальной стратегии роста. Компания представляет SuperWORKS IA, свою флагманскую ECAD-платформу, международной аудитории на ведущей мировой выставке промышленных технологий.

LeadSoft attends Hannover Messe 2026.

SuperWORKS IA — это специализированная ECAD-платформа, которая заменяет ручные рабочие процессы проектирования электрооборудования объектно-ориентированным инженерным подходом, основанным на данных. Платформа генерирует схемы подключения устройств, макеты панелей и полные спецификации материалов проекта одним нажатием кнопки, опираясь на облачный инвентарь из более чем 600 000 компонентов от мировых производителей. Построенное на платформе ZWCAD в партнерстве с ZWSOFT, программное обеспечение поддерживает стандарты IEC и NFPA и интегрируется с системами ERP и PLM, широко используемыми производителями оборудования во всем мире.

Выход на основные мировые рынки, включая Европу и Северную Америку, происходит по мере роста спроса на экономически эффективные инструменты ECAD, что обусловлено ростом инвестиций в автоматизацию и увеличением времени производства. Платформа LeadSoft прошла независимый сравнительный анализ со стандартным составлением CAD, продемонстрировав 72% сокращение времени рисования схем, 83% ускорение генерации отчетов, 75% ускорение вывода производственных диаграмм и общее сокращение времени проекта до 76%.

Основываясь на открытых, совместимых со стандартами системах и полной цифровизации процессов, LeadSoft поддерживает множество клиентов с помощью интегрированных решений для повышения общей эффективности и ускорения инноваций.

Лин Юнчжоу (Ling Yongzhuo), генеральный директор и основатель LeadSoft, выступил на мероприятии: «Hannover Messe предлагает значительную платформу для привлечения глобальных рынков. Вместе с отраслевыми партнерами, такими как ZWSOFT, мы демонстрируем проверенные, готовые к производству решения, основанные на открытых и совместимых технологиях, предоставляя надежные цифровые инструменты, совместимые с мировыми стандартами интеллектуального производства во всем мире. Мы с нетерпением ждем совместной работы с клиентами в области энергетического оборудования, автоматизации и электротехнического производства».

«За последние три десятилетия компания LeadSoft посвятила себя разработке цифровых инструментов для индустрии проектирования электрооборудования. Основываясь на многолетнем партнерстве, компания ZWSOFT рада совместно участвовать в Hannover Messe, продвигая инфраструктурную экосистему, которая отражает общее видение глобальной промышленной экосистемы» — Саид Дю Юлин (Said Du Yulin), председатель ZWSOFT.

LeadSoft является надежным партнером мировых лидеров отрасли, включая Vertiv, AEG Power Solutions и Schneider Electric. Инженерное сообщество компании dq123.com насчитывает более 200 000 активных пользователей в месяц, а клиентская база SaaS превышает 3000 организаций по всему миру. Платформа SuperWORKS IA доступна по гибкой годовой подписке и бессрочной лицензии, с индивидуальными услугами корпоративных библиотек и специальной поддержкой для международных клиентов.

Решения для проводки SuperWORKS IA и LeadSoft доступны для демонстрации на Hannover Messe 2026, стенд C16, зал 016, Hannover Fairground.

О компании LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd.

Компания LeadSoft, основанная в 1995 году, разрабатывает промышленные инструменты цифровизации электрооборудования. Экосистема продуктов охватывает тендеры, электрическое принципиальное проектирование, моделирование панелей, производство проводки и цифровую доставку. LeadSoft обслуживает клиентов в секторах автоматизации, энергетики, железнодорожного транспорта и производства электромобилей по всему миру. Компания имеет стратегические инвестиции от Phoenix Contact и работает в стратегическом партнерстве с ZWSOFT. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.leadsoft.com.cn.

