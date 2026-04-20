Dostawca rozwiązań produkcyjnych LeadSoft wprowadza platformę do projektowania rozwiązań elektrycznych dla przemysłu w celu przyspieszenia globalnego wdrażania

HANOWER, Niemcy, 20 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd., pionier z 30-letnim doświadczeniem w zakresie oprogramowania do cyfryzacji elektryki przemysłowej, wchodzi na główne rynki światowe, a udział w Hannover Messe 2026 stanowi kamień milowy jego globalnej strategii wzrostu. Spółka prezentuje platformę SuperWORKS IA, flagowy system ECAD, międzynarodowym odbiorcom na czołowych targach technologii przemysłowych na świecie.

SuperWORKS IA to platforma ECAD zaprojektowana specjalnie do zastąpienia ręcznych procesów projektowania rozwiązań elektrycznych podejściem inżynieryjnym opartym na obiektach i danych. Platforma generuje schematy połączeń urządzeń, układy paneli i pełne zestawienia materiałów do projektów za pomocą jednego kliknięcia, korzystając z bazy w chmurze obejmującej ponad 600 tys. komponentów od globalnych producentów. Oprogramowanie, zbudowane na platformie ZWCAD we współpracy z ZWSOFT, obsługuje normy IEC i NFPA oraz integruje się z systemami ERP i PLM powszechnie stosowanymi przez producentów urządzeń na całym świecie.

Ekspansja na główne rynki światowe, w tym Europę i Amerykę Północną, następuje w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na efektywne kosztowo narzędzia ECAD, które wynika z wzmożonych inwestycji w automatyzację i zwiększonej presji na skrócenie czasów realizacji produkcji. Niezależne porównanie platformy LeadSoft ze standardowym projektowaniem CAD wykazało skrócenie czasu tworzenia schematów o 72%, przyspieszenie generowania raportów o 83%, przyspieszenie opracowywania dokumentacji produkcyjnej o 75% i skrócenie całkowitego czasu realizacji projektu nawet o 76%.

Dzięki fundamentowi opartemu na otwartych, kompatybilnych ze standardami systemach oraz pełnej cyfryzacji procesów LeadSoft wspiera różnorodnych klientów poprzez zintegrowane rozwiązania mające na celu poprawę ogólnej efektywności i przyspieszenie innowacji.

Ling Yongzhuo, prezes i założyciel LeadSoft, powiedział podczas wydarzenia: „Hannover Messe 2026 stanowi istotną platformę służącą do angażowania rynków globalnych. Wspólnie z partnerami branżowymi, takimi jak ZWSOFT, prezentujemy sprawdzone, gotowe do zastosowania w produkcji rozwiązania oparte na otwartych i kompatybilnych technologiach, dostarczające solidne narzędzia cyfrowe zgodne z globalnymi standardami inteligentnej produkcji na całym świecie. Oczekujemy współpracy z klientami z sektora urządzeń energetycznych, automatyki i produkcji rozwiązań elektrycznych".

„W ciągu ostatnich trzech dekad LeadSoft koncentrował się na rozwoju narzędzi cyfrowych dla branży projektowania rozwiązań elektrycznych. Bazując na długoletnim partnerstwie, ZWSOFT z przyjemnością weźmie udział w Hannover Messe 2026 jako wystawca wspólnie z LeadSoft, rozwijając ekosystem infrastrukturalny odzwierciedlający wspólną wizję globalnie połączonego ekosystemu przemysłowego" - powiedział Du Yulin, przewodniczący ZWSOFT.

LeadSoft jest zaufanym partnerem globalnych liderów przemysłu, a wśród jego klientów znajdują się Vertiv, AEG Power Solutions i Schneider Electric. Społeczność inżynierów korzystających z usług spółki, dq123.com, liczy ponad 200 000 aktywnych użytkowników miesięcznie, a baza klientów SaaS obejmuje przeszło 3000 organizacji na całym świecie. SuperWORKS IA jest dostępny w modelu elastycznej rocznej subskrypcji i licencji bezterminowej, z usługami dostosowanych bibliotek dla przedsiębiorstw i dedykowanym wsparciem wdrożeniowym dla klientów międzynarodowych.

SuperWORKS IA i rozwiązania LeadSoft w zakresie wiązek przewodów są dostępne do zaprezentowania podczas Hannover Messe 2026, stoisko C16, hala 016, teren targowy w Hanowerze.

Założona w 1995 r. LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd. opracowuje narzędzia do cyfryzacji elektryki przemysłowej. Ekosystem produktów spółki obejmuje procesy przetargowe, projektowanie schematów elektrycznych, symulację paneli, produkcję wiązek przewodów i dostarczanie dokumentacji cyfrowej. LeadSoft obsługuje klientów na całym świecie w sektorach automatyki, energetyki, kolejnictwa i produkcji pojazdów elektrycznych. Spółka korzysta ze strategicznej inwestycji Phoenix Contact i działa w strategicznym partnerstwie z ZWSOFT. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadsoft.com.cn.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2960259/LeadSoft_at_Hannover_Messe.jpg