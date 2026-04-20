LeadSoft představuje platformu elektrotechnické projektování v průmyslu a urychluje globální nasazení
News provided byLeadSoft
Apr 20, 2026, 10:48 ET
HANNOVER, Německo, 20. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd., která již 30 let působí jako průkopník v oblasti softwaru pro elektrotechnické projektování v průmyslu, vstupuje na významné globální trhy a využívá veletrh Hannover Messe 2026 jako milník své globální růstové strategie. Na předním světovém veletrhu průmyslových technologií společnost představuje mezinárodnímu publiku SuperWORKS IA, svou vlajkovou loď mezi platformami ECAD.
SuperWORKS IA je speciálně vyvinutá platforma ECAD, která nahrazuje manuální pracovní postupy při navrhování elektrických systémů objektově orientovaným, datově řízeným inženýrským přístupem. Platforma generuje schémata zapojení zařízení, rozvržení panelů a kompletní kusovníky projektů pouhým kliknutím na tlačítko, přičemž čerpá z cloudového inventáře více než 600.000 komponent od globálních výrobců. Software, vyvinutý na platformě ZWCAD ve spolupráci se společností ZWSOFT, podporuje normy IEC a NFPA a integruje se se systémy ERP a PLM běžně používanými výrobci zařízení po celém světě.
Expanze na globální trhy včetně Evropy a Severní Ameriky přichází v době rostoucí poptávky po nákladově efektivních nástrojích ECAD, poháněné rostoucími investicemi do automatizace a zvyšujícím se tlakem na zkracování výrobních lhůt. Platforma LeadSoft byla nezávisle porovnána se standardním CAD kreslením a prokázala 72% zkrácení času na tvorbu schémat, o 83 % rychlejší generování reportů, o 75 % rychlejší výstup výrobních schémat a celkové zkrácení doby realizace projektu až o 76 %.
Díky otevřeným systémům kompatibilním se standardy a digitalizaci celého procesu poskytuje LeadSoft širokému spektru zákazníků integrovaná řešení, která zvyšují celkovou efektivitu a urychlují inovace.
Ling Yongzhuo, generální ředitel a zakladatel společnosti LeadSoft, na akci uvedl: „Hannover Messe nabízí významnou platformu pro nasazení na globálních trzích. Společně s průmyslovými partnery jako je ZWSOFT představujeme osvědčená řešení připravená k nasazení v praxi, postavená na otevřených a kompatibilních technologiích, která poskytují robustní digitální nástroje v souladu s globálními standardy pro inteligentní výrobu po celém světě. Těšíme se na spolupráci se zákazníky v oblasti energetických zařízení, automatizace a výroby elektrických zařízení."
„V uplynulých třech desetiletích se společnost LeadSoft věnovala vývoji digitálních nástrojů pro odvětví elektrotechnického projektování. Na základě dlouhodobého partnerství je společnost ZWSOFT potěšena, že může společně vystavovat na veletrhu Hannover Messe a podporovat tak ekosystém infrastruktury, který odráží společnou vizi globálně propojeného průmyslového ekosystému," uvedl Du Yulin, předseda společnosti ZWSOFT.
LeadSoft je důvěryhodným partnerem globálních lídrů v oboru, mezi jehož klienty patří společnosti Vertiv, AEG Power Solutions a Schneider Electric. Inženýrská komunita společnosti na platformě dq123.com má přes 200.000 aktivních uživatelů měsíčně a její zákaznická základna v oblasti SaaS přesahuje 3000 organizací po celém světě. SuperWORKS IA je k dispozici formou flexibilního ročního předplatného i trvalé licence, a to včetně zakázkových knihoven pro podniky a specializované podpory při zavádění pro mezinárodní zákazníky.
SuperWORKS IA a řešení LeadSoft pro kabelové svazky jsou k vidění na veletrhu Hannover Messe 2026, stánek C16, hala 016, výstaviště Hannover.
O společnosti LeadSoft (Suzhou) Co., Ltd.
Společnost LeadSoft, založená v roce 1995, vyvíjí nástroje pro digitalizaci průmyslové elektrotechniky. Její produktové portfolio zahrnuje oblasti přípravy nabídek, návrhu elektrických schémat, simulace rozvaděčů, výroby kabelových svazků a digitálního předávání projektů. LeadSoft poskytuje svá řešení zákazníkům v odvětvích automatizace, energetiky, železniční dopravy a výroby elektromobilů po celém světě. Společnost získala strategickou investici od společnosti Phoenix Contact a spolupracuje v rámci strategického partnerství se společností ZWSOFT. Více informací naleznete na adrese www.leadsoft.com.cn.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960259/LeadSoft_at_Hannover_Messe.jpg
