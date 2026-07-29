Liaoning: donde la fortaleza industrial se encuentra con la naturaleza indómita

Como cuna de la industria de la República Popular China, esta tierra constituyó en su día la columna vertebral del desarrollo industrial del país. Hoy, Liaoning vive un proceso de revitalización impulsado por la fabricación inteligente y la transformación digital. El litoral de la bahía de Bohai, los humedales de la Playa Roja y los bosques cubiertos de nieve conforman el característico paisaje del norte de China, donde conviven una calidez franca y un espíritu abierto.

Superando los estereotipos, esta tierra —rica en historia y llena de vitalidad innovadora— abre sus puertas al mundo con una identidad dinámica y multifacética.

FUENTE Liaoning Radio and Television Station