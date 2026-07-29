Liaoning: donde la fortaleza industrial se encuentra con la naturaleza indómita

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Liaoning Radio and Television Station

29 jul, 2026, 16:50 GMT

SHENYANG, China, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Situada en una estratégica puerta de entrada al noreste de China, Liaoning alberga una civilización con más de 5.000 años de historia. El yacimiento de la cultura Hongshan de Niuheliang marca los albores de la civilización prehistórica china. El Palacio Imperial de Shenyang y la Gran Muralla sobre el agua conservan el legado de las dinastías Ming y Qing, mientras que manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como el tallado del jade de Xiuyan y el arte manchú del recorte de papel, mantienen vivo el espíritu de la artesanía oriental.

Como cuna de la industria de la República Popular China, esta tierra constituyó en su día la columna vertebral del desarrollo industrial del país. Hoy, Liaoning vive un proceso de revitalización impulsado por la fabricación inteligente y la transformación digital. El litoral de la bahía de Bohai, los humedales de la Playa Roja y los bosques cubiertos de nieve conforman el característico paisaje del norte de China, donde conviven una calidez franca y un espíritu abierto.

Superando los estereotipos, esta tierra —rica en historia y llena de vitalidad innovadora— abre sus puertas al mundo con una identidad dinámica y multifacética.

FUENTE Liaoning Radio and Television Station