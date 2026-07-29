Liaoning: donde la fortaleza industrial se encuentra con la naturaleza indómita
Noticias proporcionadas porLiaoning Radio and Television Station
29 jul, 2026, 16:50 GMT
SHENYANG, China, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Situada en una estratégica puerta de entrada al noreste de China, Liaoning alberga una civilización con más de 5.000 años de historia. El yacimiento de la cultura Hongshan de Niuheliang marca los albores de la civilización prehistórica china. El Palacio Imperial de Shenyang y la Gran Muralla sobre el agua conservan el legado de las dinastías Ming y Qing, mientras que manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como el tallado del jade de Xiuyan y el arte manchú del recorte de papel, mantienen vivo el espíritu de la artesanía oriental.
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