Liaoning: Tempat Ketangguhan Industri Bertemu Alam Liar yang Belum Terjamah

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Liaoning Radio and Television Station

29 Jul, 2026, 23:50 WIB

SHENYANG, Cina, 29 Juli, 2026 /PRNewswire/ -- Terletak di gerbang strategis menuju wilayah timur laut Tiongkok, Liaoning merupakan rumah bagi peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 5.000 tahun. Situs Kebudayaan Hongshan Niuheliang menandai awal peradaban prasejarah Tiongkok. Istana Kekaisaran Shenyang dan Tembok Besar di Atas Air melestarikan warisan Dinasti Ming dan Qing, sementara warisan budaya takbenda, seperti seni ukir batu giok Xiuyan dan seni gunting kertas Manchu, terus mewariskan semangat keahlian tradisional Timur.

Sebagai tempat lahirnya industri Republik Rakyat Tiongkok, wilayah ini pernah menjadi tulang punggung pembangunan industri nasional. Kini, Liaoning tengah mengalami revitalisasi melalui manufaktur cerdas dan transformasi digital. Garis pantai Teluk Bohai, lahan basah Pantai Merah, serta hutan-hutan yang diselimuti salju menghadirkan panorama khas Tiongkok utara, tempat kehangatan yang tangguh berpadu dengan semangat keterbukaan.

Dengan melepaskan diri dari berbagai stereotip, wilayah yang kaya akan sejarah dan penuh semangat inovasi ini membuka pintunya kepada dunia melalui identitas yang dinamis dan beragam.

SOURCE Liaoning Radio and Television Station