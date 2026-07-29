Liaoning: Tempat Ketangguhan Industri Bertemu Alam Liar yang Belum Terjamah

Sebagai tempat lahirnya industri Republik Rakyat Tiongkok, wilayah ini pernah menjadi tulang punggung pembangunan industri nasional. Kini, Liaoning tengah mengalami revitalisasi melalui manufaktur cerdas dan transformasi digital. Garis pantai Teluk Bohai, lahan basah Pantai Merah, serta hutan-hutan yang diselimuti salju menghadirkan panorama khas Tiongkok utara, tempat kehangatan yang tangguh berpadu dengan semangat keterbukaan.

Dengan melepaskan diri dari berbagai stereotip, wilayah yang kaya akan sejarah dan penuh semangat inovasi ini membuka pintunya kepada dunia melalui identitas yang dinamis dan beragam.

SOURCE Liaoning Radio and Television Station