Liaoning: Tempat Ketangguhan Industri Bertemu Alam Liar yang Belum Terjamah
Berita ini disediakan olehLiaoning Radio and Television Station
29 Jul, 2026, 23:50 WIB
SHENYANG, Cina, 29 Juli, 2026 /PRNewswire/ -- Terletak di gerbang strategis menuju wilayah timur laut Tiongkok, Liaoning merupakan rumah bagi peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 5.000 tahun. Situs Kebudayaan Hongshan Niuheliang menandai awal peradaban prasejarah Tiongkok. Istana Kekaisaran Shenyang dan Tembok Besar di Atas Air melestarikan warisan Dinasti Ming dan Qing, sementara warisan budaya takbenda, seperti seni ukir batu giok Xiuyan dan seni gunting kertas Manchu, terus mewariskan semangat keahlian tradisional Timur.
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