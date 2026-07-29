लियाओनिंग: जहाँ औद्योगिक जज़्बा मिलता है अनछुई वन्य प्रकृति से

चीनी जनवादी गणराज्य के औद्योगिक विकास की जन्मस्थली के रूप में इस क्षेत्र ने कभी देश के औद्योगिकीकरण की रीढ़ की भूमिका निभाई थी। आज स्मार्ट विनिर्माण और डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से इसे नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है। बोहाई खाड़ी का समुद्री तट, रेड बीच की आर्द्रभूमियाँ और बर्फ से ढके वन मिलकर उत्तरी चीन का विशिष्ट प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं—एक ऐसी भूमि, जहाँ दृढ़ता के साथ आत्मीयता और खुला एवं उदार स्वभाव सह-अस्तित्व में हैं।

रूढ़ धारणाओं से आगे बढ़ते हुए, इतिहास से समृद्ध और नवाचार की ऊर्जा से भरपूर यह भूमि अपनी गतिशील तथा बहुआयामी पहचान के साथ दुनिया के लिए अपने द्वार खोल रही है।