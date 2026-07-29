लियाओनिंग: जहाँ औद्योगिक जज़्बा मिलता है अनछुई वन्य प्रकृति से
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29 Jul, 2026, 22:20 IST
शेनयांग, चीन , 29 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- उत्तर-पूर्वी चीन के रणनीतिक प्रवेशद्वार पर स्थित लियाओनिंग 5,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी सभ्यता की भूमि है। निउहेलियांग होंगशान संस्कृति स्थल चीन की प्रागैतिहासिक सभ्यता के उदय का प्रतीक है। शेनयांग का शाही महल और जल पर निर्मित महान दीवार मिंग और छिंग राजवंशों की विरासत को संरक्षित रखते हैं। वहीं, श्यूयान जेड नक्काशी और मांचू कागज़-कटाई जैसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें पूर्वी शिल्पकला की भावना को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ा रही हैं।
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