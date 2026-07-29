लियाओनिंग: जहाँ औद्योगिक जज़्बा मिलता है अनछुई वन्य प्रकृति से

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29 Jul, 2026, 22:20 IST

शेनयांग, चीन , 29 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- उत्तर-पूर्वी चीन के रणनीतिक प्रवेशद्वार पर स्थित लियाओनिंग 5,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी सभ्यता की भूमि है। निउहेलियांग होंगशान संस्कृति स्थल चीन की प्रागैतिहासिक सभ्यता के उदय का प्रतीक है। शेनयांग का शाही महल और जल पर निर्मित महान दीवार मिंग और छिंग राजवंशों की विरासत को संरक्षित रखते हैं। वहीं, श्यूयान जेड नक्काशी और मांचू कागज़-कटाई जैसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें पूर्वी शिल्पकला की भावना को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ा रही हैं।

चीनी जनवादी गणराज्य के औद्योगिक विकास की जन्मस्थली के रूप में इस क्षेत्र ने कभी देश के औद्योगिकीकरण की रीढ़ की भूमिका निभाई थी। आज स्मार्ट विनिर्माण और डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से इसे नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है। बोहाई खाड़ी का समुद्री तट, रेड बीच की आर्द्रभूमियाँ और बर्फ से ढके वन मिलकर उत्तरी चीन का विशिष्ट प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं—एक ऐसी भूमि, जहाँ दृढ़ता के साथ आत्मीयता और खुला एवं उदार स्वभाव सह-अस्तित्व में हैं।

रूढ़ धारणाओं से आगे बढ़ते हुए, इतिहास से समृद्ध और नवाचार की ऊर्जा से भरपूर यह भूमि अपनी गतिशील तथा बहुआयामी पहचान के साथ दुनिया के लिए अपने द्वार खोल रही है।

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