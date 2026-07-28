Los expositores de la Feria de Cantón amplían su oferta de productos adaptados al cambio climático para satisfacer la demanda mundial en constante evolución

GUANGZHOU, China, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los cambios en las condiciones climáticas están influyendo en las decisiones de abastecimiento de en todo el mundo. A medida que aumentan las temperaturas en muchas regiones, crece la demanda de productos que mejoren el confort y la calidad de vida. Los compradores internacionales están dando cada vez más importancia a los productos que dan respuesta a retos concretos del mundo real y que, al mismo tiempo, contribuyen a los objetivos de eficiencia y sostenibilidad. Los fabricantes chinos están acelerando la innovación en una amplia gama de categorías de productos, desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado y de los consumidores.

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La Feria de Cantón ofrece una visión de estas tendencias en constante evolución. Por ejemplo, la 139.ª Feria de Cantón puso de manifiesto cómo los fabricantes se centran cada vez más en la innovación orientada a aplicaciones específicas, respondiendo a las necesidades cambiantes de los consumidores en materia de soluciones de refrigeración mediante materiales avanzados y un diseño de producto innovador.

En cuanto a los espacios interiores, los expositores presentaron soluciones diseñadas para lugares en los que los sistemas de aire acondicionado tradicionales pueden no resultar prácticos, como apartamentos, oficinas temporales y cocinas. Estas soluciones de refrigeración portátiles destacaban por ofrecer una refrigeración más eficiente y flexible, con un rendimiento que ahorra energía y una gestión del aire más saludable para una amplia variedad de entornos interiores.

La demanda de los consumidores relacionada con el clima también está impulsando la innovación en los estilos de vida al aire libre. Los tejidos con propiedades refrescantes se han convertido en una innovación clave, ya que combinan refresco instantáneo, absorción de la humedad, secado rápido y propiedades antibacterianas para la ropa deportiva, la ropa de protección solar y la ropa de verano para el día a día.

Las tecnologías de refrigeración pasiva también están ganando protagonismo, ya que los consumidores buscan comodidad sin un consumo energético adicional. Entre los productos expuestos se encontraban materiales textiles diseñados para mejorar la comodidad al dormir y fundas refrigerantes para vehículos que utilizan tecnología de refrigeración por radiación. En condiciones de altas temperaturas, estas fundas pueden ayudar a bloquear la energía solar y reducir la acumulación de calor en el interior de los vehículos aparcados.

En este contexto, la Feria de Cantón sigue siendo una plataforma clave que conecta a los compradores de todo el mundo con el ecosistema industrial chino, en constante evolución. Prevista para octubre de 2026, la 140.ª Feria de Cantón reunirá a expositores de una amplia variedad de sectores y ofrecerá a los compradores internacionales una plataforma comercial integral para descubrir los últimos productos y tecnologías.

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FUENTE Canton Fair