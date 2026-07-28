- Los expositores de la Feria de Cantón amplían su oferta de productos adaptados al clima para satisfacer la cambiante demanda mundial

GUANGZHOU, China, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El cambio climático está influyendo en las decisiones de abastecimiento a nivel mundial. Al tiempo que aumentan las temperaturas en muchas regiones, crece la demanda de productos que mejoren el confort y la calidad de vida. Los compradores internacionales prestan una mayor importancia a los productos que abordan desafíos reales específicos, al tiempo que apoyan los objetivos de eficiencia y sostenibilidad. Los fabricantes chinos están acelerando la innovación en diversas categorías de productos, desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado y de los consumidores.

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La Feria de Cantón ofrece una perspectiva de estas tendencias en evolución. Por ejemplo, la 139ª edición de la Feria de Cantón demostró cómo los fabricantes se centran cada vez más en la innovación específica para cada aplicación, respondiendo a las necesidades cambiantes de los consumidores en materia de soluciones de refrigeración mediante materiales avanzados y un diseño de producto innovador.

Para ambientes interiores, los expositores presentaron soluciones diseñadas para espacios donde los sistemas de aire acondicionado tradicionales no son prácticos, como apartamentos, oficinas temporales y cocinas. Estas soluciones de refrigeración portátiles destacaron una refrigeración más eficiente y flexible, con un rendimiento de ahorro energético y una gestión del aire más saludable para una amplia gama de entornos interiores.

La demanda de los consumidores que está relacionada con el clima está impulsando además la innovación en estilos de vida al aire libre. Los tejidos de alto rendimiento con propiedades de refrigeración surgieron como una innovación clave, combinando refrigeración instantánea, absorción de la humedad, secado rápido y propiedades antibacterianas para ropa deportiva, prendas de protección solar y ropa de verano de uso diario.

Las tecnologías de refrigeración pasiva también están ganando popularidad, ya que los consumidores buscan comodidad sin un consumo energético adicional. Entre las exhibiciones se incluyeron materiales textiles diseñados para mejorar la comodidad al dormir y fundas de refrigeración para vehículos que utilizan tecnología de refrigeración radiactiva. En condiciones de altas temperaturas, estas fundas pueden ayudar a bloquear la energía solar y reducir la acumulación de calor dentro de los vehículos estacionados.

En este contexto, la Feria de Cantón continúa siendo una plataforma clave que conecta a compradores globales con el ecosistema manufacturero en constante evolución de China. Programada para octubre de 2026, la 140ª Feria de Cantón reunirá a expositores de una amplia gama de industrias y proporcionará a los compradores internacionales una plataforma comercial integral para explorar los productos y tecnologías más recientes.

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