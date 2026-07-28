Les exposants de la Foire de Canton élargissent leur gamme de produits adaptés au changement climatique afin de répondre à l'évolution de la demande mondiale

GUANGZHOU, Chine, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'évolution des conditions climatiques influence les décisions d'approvisionnement en s à l'échelle mondiale. Alors que les températures augmentent dans de nombreuses régions, on observe une demande croissante pour des produits qui améliorent le confort et la qualité de vie. Les acheteurs internationaux accordent de plus en plus d'importance aux produits qui apportent des réponses à des défis concrets tout en contribuant à la réalisation des objectifs d'efficacité et de développement durable. Les fabricants chinois accélèrent le rythme de l'innovation dans toute une série de catégories de produits, en développant des solutions adaptées à l'évolution des besoins du marché et des consommateurs.

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La Foire de Canton offre un aperçu de ces tendances en pleine évolution. Par exemple, la 139e Foire de Canton a montré comment les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'innovation axée sur des applications spécifiques, en répondant aux besoins changeants des consommateurs en matière de solutions de refroidissement grâce à des matériaux de pointe et à une conception innovante des produits.

Pour les espaces intérieurs, les exposants ont présenté des solutions conçues pour les lieux où les systèmes de climatisation traditionnels ne sont pas toujours adaptés, notamment les appartements, les bureaux temporaires et les cuisines. Ces solutions de climatisation portables se sont distinguées par une climatisation plus efficace et plus flexible, alliant des performances économe en énergie et une gestion de la qualité de l'air plus saine, adaptées à un large éventail d'environnements intérieurs.

La demande des consommateurs liée au climat stimule également l'innovation dans le domaine des loisirs de plein air. Les tissus performants à effet rafraîchissant se sont imposés comme une innovation majeure, alliant rafraîchissement instantané, évacuation de l'humidité, séchage rapide et propriétés antibactériennes pour les vêtements de sport, les vêtements de protection solaire et les tenues estivales de tous les jours.

Les technologies de refroidissement passif suscitent également un intérêt croissant, les consommateurs recherchant le confort sans augmentation de la consommation d'énergie. Parmi les produits exposés figuraient des matériaux textiles conçus pour améliorer le confort de sommeil, ainsi que des housses de refroidissement pour véhicules utilisant la technologie de refroidissement par rayonnement. Dans des conditions de forte chaleur, ces housses peuvent contribuer à bloquer l'énergie solaire et à réduire l'accumulation de chaleur à l'intérieur des véhicules en stationnement.

Dans ce contexte, la Foire de Canton continue de jouer un rôle de plateforme essentielle reliant les acheteurs du monde entier à l'écosystème industriel chinois en pleine évolution. Prévue pour octobre 2026, la 140e Foire de Canton réunira des exposants issus d'un large éventail de secteurs et offrira aux acheteurs internationaux une plateforme commerciale unique leur permettant de découvrir les derniers produits et technologies.

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