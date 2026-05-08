Concluyó la edición 139 de la Canton Fair: creando un nuevo impulso en el comercio exterior y construyendo nuevas alturas de apertura

GUANGZHOU, China, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Concluida con éxito el 5 de mayo, la 139.ª edición de la Canton Fair atrajo la atención mundial como una sesión celebrada durante el año inaugural del 15.° Plan Quinquenal de China. En medio de un complejo panorama internacional, la 139.ª Canton Fair estableció nuevos puntos de referencia para la asistencia de compradores, la asistencia de los principales compradores y la cantidad de exhibiciones innovadoras, sostenibles e inteligentes, lo que demuestra la resistencia y la vitalidad del comercio exterior de China, así como su compromiso y responsabilidad en el avance de la apertura de alto nivel.

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La 139.ª sesión dio la bienvenida a un total de 314.000 compradores extranjeros de 220 países y regiones, un 1,1 % más que la 138.ª sesión. Se observó un crecimiento notable en mercados como Estados Unidos, Australia y Canadá, mientras que la asistencia de los países de la Franja y la Ruta se mantuvo estable. La Feria atrajo a 407 compradores principales y 154 organizaciones empresariales extranjeras. Los pedidos previstos en el sitio alcanzaron los 25.700 millones de dólares estadounidenses, y un número considerable de compradores coordinó las inspecciones de seguimiento de las fábricas para consolidar las asociaciones a largo plazo.

De los 4,65 millones de objetos expuestos, los productos innovadores, sostenibles e inteligentes representan cada uno más del 20 %. La Feria acogió 665 eventos de New Collection, y más del 60 % de las exposiciones incorporaron tecnologías innovadoras. La zona de exhibición del premio CF "Design Brilliance" mostró productos premium que han ganado los premios Gold Awards y Best of the Best Awards en sesiones anteriores. Mientras tanto, los drones, los dispositivos portátiles inteligentes y la tecnología de exoesqueleto demostraron cómo se combinan la utilidad y la ingeniería avanzada. Los materiales sostenibles y la estética "Guochao" (literalmente "tendencia nacional") surgieron como importantes impulsores del mercado, al alinear la "fabricación inteligente en China" con los cambios en el consumo mundial.

La inteligencia digital sirvió como un multiplicador de fuerza para la eficiencia comercial. Más de 553.000 usuarios accedieron a la aplicación de la Canton Fair y 317.000 usaron la navegación a nivel de stand. Las funciones optimizadas, como la navegación con un solo clic y otros servicios de IA, facilitaron la compatibilidad empresarial en el sitio. La zona de servicios comerciales se centra en el ciclo completo de comercialización, al contar con 210 instituciones que reciben más de 120.000 visitas. A través de eventos de matchmaking y foros temáticos, los expositores identificaron oportunidades de mercado. Los recorridos de las exposiciones en el sitio para los compradores de Medio Oriente generaron más de 3,05 millones de visitas y 290.000 interacciones. Las redes sociales y los medios de comunicación extranjeros registraron más de 120 millones de visitas.

La 140.ª Canton Fair está programada del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2026 en Guangzhou, y marca un hito en la celebración de su 70.° aniversario. Los compradores globales están invitados a Guangzhou para converger, compartir la prosperidad y avanzar en un nuevo capítulo del comercio internacional inclusivo.

Para la preinscripción, haga clic aquí: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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FUENTE Canton Fair