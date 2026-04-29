DUBÁI, EÁU, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional, anunció un fuerte impulso durante los primeros tres meses de 2026, atrayendo nuevos clientes globales, regionales y locales.

DIFC

775 nuevas empresas establecieron su presencia regional en DIFC durante el primer trimestre de 2026, lo que refleja la importancia del Centro para las finanzas, los negocios y la innovación. Esto representa un aumento del 62 por ciento en el mismo período de 2025, cuando 478 empresas se establecieron en el Centro. El rendimiento fue particularmente fuerte en marzo de 2026, con 258 empresas estableciendo presencia, frente a 162 en marzo de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual del 59 %.

La afluencia continua de empresas refleja un cambio más amplio en los flujos financieros globales, ya que las instituciones y los inversores reafirman su compromiso con Dubai y DIFC a pesar de la incertidumbre global en curso. En este contexto, Dubai se ha convertido en un centro global preferido, lo que refuerza el impulso hacia su ambición de clasificarse entre los cuatro principales centros financieros del mundo.

Entre las nuevas empresas que se establecen en DIFC se incluyen Arrowpoint Investment Partners (AIP Management), Braemar Securities, Blue Mountain Capacity, Janus Henderson Investors, Keystone Financial Solutions, National Bank of Canada, Photon Dance, Prospera Wealth Management, RV Capital Management y Ryan Specialty (DIFC) Limited.

Su excelencia, Essa Kazim, gobernador del DIFC, dijo: "La posición de Dubái como uno de los diez principales centros financieros del mundo, particularmente durante un período de incertidumbre global, refleja la fortaleza de la visión del Emirato y el papel central que el DIFC continúa desempeñando en su entrega. La contribución del DIFC para mejorar la confianza de los inversores, fortalecer la transparencia legal y regulatoria y atraer capital global sigue siendo fundamental para reforzar la posición de Dubái como un centro financiero líder. Este progreso sostenido respalda las ambiciones de la Agenda Económica de Dubái (D33), consolidando aún más el papel de Dubái como pilar clave en el panorama económico mundial ".

Como reflejo de la demanda sostenida de las instituciones financieras reguladas, el DIFC registró un aumento del 21 % en las autorizaciones de servicios financieros durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

158 fundaciones se registraron en DIFC durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 108 por ciento desde el mismo período del año pasado.

DIFC completó DIFC Square antes de lo previsto, logrando la ocupación completa antes de la entrega. El progreso en la histórica expansión del Distrito Zabeel de DIFC continúa según lo planeado, creando un destino listo para el futuro que combina ofertas comerciales, residenciales y de estilo de vida.

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FUENTE DIFC