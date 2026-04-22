DIFC se convertirá en el primer centro financiero nativo de IA del mundo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional, anunció hoy que se convertirá en el primer centro financiero nativo de IA del mundo.

DIFC

Como jurisdicción y destino nativos de la IA, la inteligencia artificial se integrará a nivel fundamental en los marcos legales y regulatorios, las operaciones comerciales, los sistemas de desarrollo de talentos, la infraestructura del ecosistema y el entorno físico del distrito.

El programa de IA nativa del centro generará 3.500 millones de dólares (12.900 millones de dirhams) en beneficios económicos y 25.000 puestos de trabajo.

En una posición única para convertirse en un modelo a seguir de IA para la industria financiera, DIFC tiene la ventaja de ser rápido en la implementación, ya que está menos limitado por los procesos heredados y la regulación experimentada por los centros financieros tradicionales.

DIFC también proporcionará a las empresas financieras acceso a herramientas avanzadas de IA para respaldar sus operaciones y exportar software de gobernanza de IA y talento capacitado al Sur Global. La jurisdicción se convertirá en la primera en ofrecer un campus de IA de pila completa que combina regulación, capacitación, computación e IA física.

Su excelencia Essa Kazim, gobernador de DIFC, comentó: "La evolución de DIFC en el primer centro financiero nativo de IA del mundo marca un paso decisivo en el ascenso de Dubái como capital global para el futuro de las finanzas. A medida que la inteligencia artificial remodela el panorama financiero internacional, esta iniciativa refuerza el papel de Dubái en el establecimiento de nuevos estándares de innovación, confianza y competitividad. En línea con la Agenda Económica de Dubái D33, esta iniciativa destaca nuestro compromiso de construir una economía resistente y con visión de futuro y posicionar al emirato a la vanguardia de la adopción responsable de IA en los servicios financieros en todo el mundo".

Dentro de su arquitectura legal y regulatoria, DIFC establecerá marcos de ética y gobernanza que aborden no solo la actividad humana, sino también los agentes de IA y la robótica, posicionándose a la vanguardia de la innovación responsable. En todas las operaciones comerciales, la IA se integrará en los flujos de trabajo empresariales, los sistemas de cumplimiento y la prestación de servicios financieros, creando ecosistemas financieros inteligentes, automatizados y confiables.

DIFC también busca convertirse en el destino mundial número uno para las empresas de IA en finanzas, superando a otros diez centros financieros principales en densidad de nuevas empresas, financiación de capital de riesgo y creación de empresas unicornios.

El compromiso de DIFC con avanzar en posicionar la ciudad como centro mundial de IA se destaca a través del Dubai AI Festival, que se celebrará en el Dubai World Trade Center (DWTC) los días 26 y 27 de octubre de 2026 y reunirá a 20.000 personas de todo el mundo.

Puede ver el video en: https://youtu.be/Al8rMWgBASM

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