Los productos de movilidad inteligente ecológicos, bajos en carbono y completos ganan atención en la 136ª Canton Fair

GUANGZHOU, China, 21 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La 136 ª Canton Fair, que se inauguró en Guangzhou, ha actualizado completamente la Sección de Exposiciones de Nuevos Recursos Energéticos con la adición de un tema de energía de hidrógeno por primera vez.

El comprador indio Miha Vig ha encontrado la bicicleta de energía de hidrógeno que ha estado buscando, que es producida por Youon Technology Co., Ltd. Vig expresó que India está acelerando el desarrollo de una economía baja en carbono con subsidios gubernamentales para productos energéticos de hidrógeno, y que espera encontrar socios comerciales en China en la Canton Fair.

Youon Technology es la empresa pionera de la industria en adoptar tecnología de almacenamiento de hidrógeno de baja presión y estado sólido en la producción de bicicletas de energía de hidrógeno, que es más sostenible, ligera y segura. Cada bicicleta está equipada con una botella de almacenamiento de hidrógeno que puede almacenar 20 gramos de hidrógeno con un alcance de viaje de hasta 40 a 60 kilómetros, perfecta para salidas de corta distancia. "Nuestros productos de hidrógeno fueron elogiados por muchos compradores extranjeros como una excelente alternativa ecológica a las baterías de litio. Recibimos pedidos potenciales de Japón, Corea del Sur, Suiza, Alemania e Irlanda ", dijo el director de ventas Hu Han.

Otra área muy esperada es la sección de exhibición de Vehículos de Nueva Energía y Movilidad Inteligente, que también es una de las secciones más populares ya que el mercado internacional ahora tiene una creciente demanda de movilidad verde.

Los nuevos vehículos de nueva energía del Grupo GAC son el centro de atención, incluyendo su primer modelo estratégico para el mercado europeo , la segunda generación de AION V. Este vehículo cuenta con una duración de la batería capaz de viajar hasta 650 kilómetros y admite una carga rápida con la tecnología 400V+3C, que es compatible con pilas de carga en todo el mundo. Una carga rápida de 15 minutos puede proporcionar suficiente energía para recorrer hasta 330 kilómetros. Además, GAC Group presenta en la exposición la pila de carga rápida A480 y las pilas de carga inteligente para viviendas.

Andreas, un comprador de España, dijo que los vehículos de nueva energía de China ahora son muy populares en Europa. "Cuando compramos vehículos de nueva energía, es más importante considerar la relación precio-rendimiento, y los productos chinos no solo son asequibles, sino que también cuentan con grandes ventajas en diseño, rango de viaje, interior y comodidad".

Además, los expositores centrados en el desarrollo de la telemática inteligente también trajeron una línea de productos y soluciones innovadoras. Jiangsu Honghu Electronic Technology Co., Ltd. ha traído su unidad telemática iterada T-BOX, el nuevo sistema de alerta temprana de seguridad "Ghost Probe" y soluciones de montacargas no tripulados. Aprovechando el reconocimiento visual de imágenes de IA, la detección de radar y otras tecnologías avanzadas, la "Sonda fantasma" puede detectar situaciones al borde de la carretera por adelantado y reducir efectivamente la probabilidad de accidentes.

"Estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones de electrónica automotriz, transporte digital y conducción automatizada en la Canton Fair, y esperamos exhibir nuestros últimos logros e inyectar nueva vitalidad a la industria", dijo Gao Xianfeng, representante de Jiangsu Honghu Electronic Technology.

Para obtener más información sobre Canton Fair, visite https://www.cantonfair.org.cn/en-US.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535260/image_969985_30198303.jpg

FUENTE Canton Fair