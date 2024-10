Les produits de mobilité verte, à faible émission de carbone et entièrement intelligents retiennent l'attention lors de la 136e foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e Foire de Canton, qui a ouvert ses portes à Guangzhou, a entièrement modernisé la section d'exposition sur les nouvelles ressources énergétiques en y ajoutant pour la première fois le thème de l'énergie de l'hydrogène.

L'acheteur indien Miha Vig a trouvé la bicyclette à hydrogène qu'il recherchait, produite par Youon Technology Co. Ltd. M. Vig a indiqué que l'Inde accélérait le développement d'une économie à faibles émissions de carbone grâce à des subventions gouvernementales en faveur des produits énergétiques à base d'hydrogène, et qu'il espérait trouver des partenaires commerciaux en Chine lors de la foire de Canton.

Youon Technology est la première entreprise du secteur à adopter une technologie de stockage de l'hydrogène à l'état solide et à basse pression pour la production de vélos à hydrogène, plus durables, plus légers et plus sûrs. Chaque vélo est équipé d'une bouteille d'hydrogène pouvant stocker 20 grammes d'hydrogène avec une autonomie de 40 à 60 kilomètres, ce qui est parfait pour les sorties de courte durée. "Nos produits à base d'hydrogène ont été salués par de nombreux acheteurs étrangers comme une excellente alternative verte aux piles au lithium. Nous avons reçu des commandes potentielles du Japon, de la Corée du Sud, de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Irlande", a déclaré Hu Han, directeur des ventes.

Une autre section très attendue est celle des véhicules à énergie nouvelle et de la mobilité intelligente, qui est également l'une des plus populaires, car le marché international a désormais une demande croissante en matière de mobilité verte.

Les tout nouveaux véhicules à énergie nouvelle du groupe GAC sont au centre de l'attention, y compris son premier modèle stratégique pour le marché européen, l'AION V de deuxième génération . Ce véhicule est doté d'une batterie capable de parcourir jusqu'à 650 kilomètres et prend en charge la recharge rapide grâce à la technologie 400V+3C, qui est compatible avec les piles de recharge dans le monde entier. Une charge rapide de 15 minutes sur le site peut fournir suffisamment d'énergie pour parcourir jusqu'à 330 kilomètres. En outre, GAC Group présente à l'exposition la pile de recharge rapide A480 et des piles de recharge intelligentes pour les maisons.

Andreas, un acheteur espagnol, a déclaré que les véhicules chinois à énergie nouvelle sont désormais très populaires en Europe. "Lorsque nous achetons des véhicules à énergie nouvelle, il est plus important de considérer le rapport qualité-prix, et les produits chinois sont non seulement abordables, mais présentent également de grands avantages en termes de design, d'autonomie, d'intérieur et de confort.

En outre, les exposants qui se concentrent sur le développement de la télématique intelligente ont également présenté une gamme de produits et de solutions innovants. Jiangsu Honghu Electronic Technology Co. Ltd. a présenté son unité télématique itérée T-BOX, le nouveau système d'alerte précoce de sécurité "Ghost Probe" et des solutions pour chariots élévateurs sans conducteur. S'appuyant sur la reconnaissance visuelle d'images d'IA, la détection radar et d'autres technologies de pointe, la "sonde fantôme" peut détecter à l'avance les situations sur le bord de la route et réduire efficacement la probabilité d'accidents.

"Nous sommes engagés dans le développement de l'électronique automobile, du transport numérique et des solutions de conduite automatisée à la Foire de Canton, et nous espérons exposer nos dernières réalisations et insuffler une nouvelle vitalité à l'industrie", a déclaré Gao Xianfeng, un représentant de Jiangsu Honghu Electronic Technology.

Pour plus d'informations sur la foire de Canton, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535260/image_969985_30198303.jpg