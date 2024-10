Grüne, kohlenstoffarme und vollwertige Smart Mobility Produkte gewinnen Aufmerksamkeit auf der 136th Canton Fair

GUANGZHOU, China, 21.Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die 136. Canton Fair, die in Guangzhou eröffnet wurde, hat den Ausstellungsbereich für neue Energieressourcen vollständig aufgewertet und zum ersten Mal ein Wasserstoff-Thema aufgenommen.

Der indische Käufer Miha Vig hat das von ihm gesuchte Wasserstoff-Energie-Fahrrad gefunden, das von Youon Technology Co. hergestellt wird. Vig brachte zum Ausdruck, dass Indien die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mit staatlichen Subventionen für Wasserstoff-Energieprodukte beschleunigt und dass er hofft, auf der Canton Fair Geschäftspartner in China zu finden.

Youon Technology ist das branchenweit erste Unternehmen, das bei der Herstellung von Fahrrädern mit Wasserstoffantrieb eine Niederdruck-Wasserstoffspeichertechnologie einsetzt, die nachhaltiger, leichter und sicherer ist. Jedes Fahrrad ist mit einer Wasserstoffspeicherflasche ausgestattet, die 20 Gramm Wasserstoff mit einer Reichweite von 40 bis 60 Kilometern speichern kann - ideal für Kurzstreckenfahrten. "Unsere Wasserstoffprodukte wurden von vielen Einkäufern in Übersee als hervorragende grüne Alternative zu Lithiumbatterien gelobt. Wir haben potenzielle Aufträge aus Japan, Südkorea, der Schweiz, Deutschland und Irland erhalten", so Vertriebsleiter Hu Han.

Ein weiterer mit Spannung erwarteter Bereich ist der Ausstellungsbereich "New Energy Vehicles and Smart Mobility", der ebenfalls zu den beliebtesten Bereichen gehört, da der internationale Markt eine wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicher Mobilität verzeichnet.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die neuen Energiefahrzeuge der GAC-Gruppe , darunter , das erste strategische Modell für den europäischen Markt, , der AION V der zweiten Generation. Das Fahrzeug verfügt über eine Batterielebensdauer von bis zu 650 Kilometern und unterstützt das Schnellladen mit der 400V+3C Technologie, die mit Ladesäulen weltweit kompatibel ist. Eine 15-minütige Schnellladung reicht aus, um bis zu 330 Kilometer weit zu fahren. Darüber hinaus stellt die GAC Group auf der Messe die Schnellladesäule A480 und intelligente Ladesäulen für Haushalte vor.

Andreas, ein Käufer aus Spanien, sagte, dass Chinas neue Energiefahrzeuge jetzt in Europa sehr beliebt sind. "Beim Kauf von Fahrzeugen mit neuer Energie ist es wichtiger, das Preis-Leistungs-Verhältnis zu berücksichtigen, und chinesische Produkte sind nicht nur erschwinglich, sondern bieten auch große Vorteile in Bezug auf Design, Reichweite, Innenraum und Komfort."

Darüber hinaus präsentierten die Aussteller, die sich auf die Entwicklung intelligenter Telematik spezialisiert haben, innovative Produkte und Lösungen. Jiangsu Honghu Electronic Technology Co., Ltd. hat seine weiterentwickelte Telematikeinheit T-BOX, das neue Sicherheits-Frühwarnsystem Ghost Probe" und unbemannte Gabelstaplerlösungen vorgestellt. Durch den Einsatz von künstlicher Bilderkennung, Radarsensoren und anderen fortschrittlichen Technologien kann die "Ghost Probe" Situationen am Straßenrand im Voraus erkennen und die Wahrscheinlichkeit von Unfällen wirksam verringern.

"Wir engagieren uns auf der Canton Fair für die Entwicklung von Automobilelektronik, digitalem Transport und Lösungen für automatisiertes Fahren und hoffen, unsere neuesten Errungenschaften zu präsentieren und der Branche neuen Schwung zu verleihen", sagte Gao Xianfeng, ein Vertreter von Jiangsu Honghu Electronic Technology.

Weitere Informationen zur Canton Fair finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535260/image_969985_30198303.jpg