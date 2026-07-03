Los productos HiBy reciben varios galardones en el VGP SUMMER 2026

LEWES, Delaware, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HiBy y HiBy Digital lograron una amplia victoria en los prestigiosos premios audiovisuales VGP SUMMER 2026 de Japón. Al obtener el premio Selección, varios premios Oro y una impresionante variedad de distinciones a los productos, la última línea de la marca obtuvo los máximos honores del jurado profesional de VGP por diseño, rendimiento y experiencia del usuario, lo que refuerza firmemente el liderazgo de HiBy en el mercado mundial de audio de alta resolución.

Premios Selección y triple Oro

LISTA DE PRODUCTOS DE HIBY GALARDONADOS CON EL PREMIO ORO DE VGP SUMMER 2026

HiBy Digital M500 (Hatsune Miku Edition), doble premiación: premio Selección y premio Oro: destaca cómo uno de los aspectos más destacados del VGP de este año, esta impresionante colaboración fusiona sin esfuerzo la estética vibrante de la cultura pop con la ingeniería de alta fidelidad en el segmento de 50.000 a 100.000 yenes.

El comentario oficial del premio Selección de VGP dice:

Para la planificación de productos de un reproductor de audio digital creado en colaboración con Hatsune Miku, que cuenta con una atención meticulosa al detalle no solo en su diseño de color sino también en toda la interfaz de usuario.

HiBy R6 Pro Max: premio Oro: dominio de la categoría premium de 150.000 a 200.000 yenes y ofrece la última arquitectura de audio y un rendimiento líder en su clase.

HiBy W4: premio Oro: galardonado con los máximos honores en la categoría de amplificador de auriculares inalámbrico, lo que demuestra que el audio de alta resolución de élite puede ser perfectamente portátil e inalámbrico.

Ganadores del premio VGP SUMMER 2026

HiBy Digital M500: premio Selección

HiBy Digital M500: premio Oro

HiBy R6 Pro Max: premio Oro

HiBy W4: premio Oro

HiBy RS8 II: otorgado

HiBy R8 II: otorgado

HiBy Golden 10th Titanium Edition: otorgado

HiBy R6 Pro II 2025: otorgado

HiBy R6 III 2025: otorgado

HiBy R3 Pro II: otorgado

HiBy Digital M300: otorgado

HiBy ZETA II: otorgado

HiBy Digital YUME: otorgado

HiBy Project Ace JP: otorgado

HiBy Yacht10: otorgado

Esta amplia victoria en el VGP SUMMER 2026 consolida la reputación de HiBy en el panorama mundial del audio de alta resolución. Al superar constantemente los límites en múltiples categorías de productos, HiBy demuestra un compromiso inquebrantable con la innovación. De cara al futuro, la empresa seguirá creando soluciones de audio de última generación que combinen a la perfección rendimiento innovador, arte refinado y valor excepcional para los amantes de la música.

Contacto para los medios: William Yueng, [email protected]

FUENTE HiBy