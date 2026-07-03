Les produits HiBy remportent plusieurs distinctions lors du salon VGP 2026 SUMMER

LEWES, Delaware, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HiBy et HiBy Digital ont remporté une victoire écrasante lors de la prestigieuse cérémonie japonaise des prix audiovisuels « VGP 2026 SUMMER ». En remportant le « Selection Award », plusieurs « Gold Awards » ainsi qu'une impressionnante série de distinctions pour ses produits, la dernière gamme de la marque a remporté les plus hautes distinctions décernées par le jury professionnel de VGP en matière de design, de performances et d'expérience utilisateur, renforçant ainsi solidement la position de leader de HiBy sur le marché mondial de l'audio haute résolution.

HIBY VGP SUMMER 2026 GOLD AWARDED PRODUCTS LIST

Prix de la sélection et trois médailles d'or

HiBy Digital M500 (édition Hatsune Miku) — Dual Crown : Prix de la sélection et Médaille d'or : Véritable temps fort du VGP de cette année, cette superbe collaboration allie avec brio une esthétique pop-culture dynamique à une ingénierie haute fidélité irréprochable dans la gamme de prix comprise entre 50 000 et 100 000 yens.

Le communiqué officiel portant sur le Prix de la sélection VGP précise de ce qui suit :

Pour la conception d'un lecteur audio numérique créé en collaboration avec Hatsune Miku, caractérisé par un souci minutieux du détail, tant au niveau de la palette de couleurs que de l'interface utilisateur.

HiBy R6 Pro Max — Médaille d'or : ce modèle domine la catégorie haut de gamme des 150 000 à 200 000 yens et offre une architecture audio de pointe ainsi que des performances inégalées dans sa catégorie.

HiBy W4 — Médaille d'or : récompensé par la plus haute distinction dans la catégorie « Amplificateurs sans fil pour casques », ce produit prouve que l'audio haute résolution haut de gamme peut être à la fois parfaitement portable et sans fil.

Lauréats du prix VGP 2026 SUMMER

HiBy Digital M500 — Prix de la sélection

HiBy Digital M500 — Médaille d'or

HiBy R6 Pro Max — Médaille d'or

HiBy W4 — Médaille d'or

HiBy RS8 II — Récompensé

HiBy R8 II — Récompensé

HiBy Golden 10th Titanium Edition — Récompensé

HiBy R6 Pro II 2025 — Récompensé

HiBy R6 III 2025 — Récompensé

HiBy R3 Pro II — Récompensé

HiBy Digital M300 — Récompensé

HiBy ZETA II — Récompensé

HiBy Digital YUME — Récompensé

HiBy Project Ace JP — Récompensé

HiBy Yacht10 — Récompensé

Cette victoire écrasante au VGP 2026 SUMMER renforce la réputation de HiBy sur la scène mondiale de l'audio haute résolution. En repoussant sans cesse les limites dans de nombreuses catégories de produits, HiBy fait preuve d'un engagement sans faille en faveur de l'innovation. À l'avenir, l'entreprise continuera à concevoir des solutions audio nouvelle génération qui allient à la perfection des performances révolutionnaires, un savoir-faire raffiné et un rapport qualité-prix exceptionnel pour les mélomanes.

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