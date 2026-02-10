Se lanza en Bombay el libro titulado "Hecho en India: la historia de Desh Bandhu Gupta, Lupin y la industria farmacéutica india"

MUMBAI, India, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Made in India (Hecho en India), escrito por Sundeep Khanna y Manish Sabharwal, hace seguimiento a tres trayectorias destacadas: el auge de la industria farmacéutica de la India, el nacimiento y la evolución de Lupin (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) y la extraordinaria vida de su fundador, Desh Bandhu Gupta. En conjunto, estas tres trayectorias ilustran sobre cómo un país que alguna vez dependió en su totalidad de medicamentos importados se convirtió en la farmacia del mundo. El libro comparte cómo la vida de un individuo, moldeada de forma temprana por la adversidad y que creció sin privilegios ni patrocinio, alimentó de manera impredecible la motivación y la disposición de sortear las trabas de un estado implacable, combinar las prioridades nacionales de salud y los estándares mundiales, para construir una empresa multimillonaria cuyos medicamentos llegan a pacientes en más de 120 países.

(L to R) - Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; Vinita Gupta, Lupin; Moderator, Manish Sabharwal. (L to R) - Author Sundeep Khanna; Chiki Sarkar, Juggernaut Books; Manju D Gupta, Lupin; Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Vinita Gupta, Lupin; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Nilesh Gupta, Lupin; Author Manish Sabharwal.

Made in India (Hecho en India) muestra la distancia recorrida por un niño de un pueblo de Rajastán, que luego se convirtió en docente, profesor y empleado farmacéutico, antes de fundar una empresa valuada en 10 mil millones de dólares. Cuenta la historia de cómo un empresario, aunque fuera improbable y a pesar de sus modelos a seguir, luchó contra el sistema y dejó su trabajo como docente y farmacéutico para luego construir una empresa exitosa, mejorar una industria de primer nivel y convertirse en un ícono empresarial para una nación.

Escrito con franqueza por el cofundador de TeamLease Services, Manish Sabharwal, y el periodista Sundeep Khanna, el libro aborda los fracasos, las crisis financieras y el costo personal del liderazgo, junto con los logros y éxitos, en el proceso de construcción de una de las empresas de medicamentos genéricos más grandes del mundo. Este libro retrata de una manera fascinante el espíritu emprendedor sin mitos, relata cómo las instituciones se construyen de una forma lenta, les ponen pruebas severas y se reconstruyen con determinación. Made in India entrelaza vívidas anécdotas que trazan la transformación de Desh Bandhu Gupta de ser un humilde profesor a ser un titán farmacéutico, y cómo encuentra su verdadera vocación al atender las necesidades insatisfechas de las personas. El libro hace un poderoso llamado a los futuros líderes, al mostrar su trayectoria de emprendimiento visionario, en la que tuvo que superar los reveses con valentía y una convicción inquebrantable.

Made in India también destaca el papel fundamental de Manju Gupta, esposa de Desh Bandhu Gupta, en medio de las pruebas y los triunfos de la creación de Lupin. Juntos, la pareja también construyó programas de servicio comunitario y apoyo rural, incluso cuando Lupin y la India se convertían en un proveedor mundial confiable de productos farmacéuticos.

India se ha convertido hoy en la farmacia del mundo, casi la mitad de los 400 mil millones de pastillas que los estadounidenses consumen cada año se fabrican en India, como también el 60 por ciento de las vacunas del mundo. De las 700 fábricas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que venden medicamentos en ese país, un tercio está ubicado en India. Los cocreadores de la industria farmacéutica india, el Dr. Yusuf Hamied (Cipla), Anji Reddy (Dr. Reddy's), Parvinder Singh (Ranbaxy), Dilip Shanghvi (Sun), Ramanbhai Patel (Zydus-Cadila), Habil Khorakiwala (Wockhardt) y DBG (Lupin), son más importantes para la India que los ingresos, las exportaciones o las ganancias de sus empresas porque vieron algo que nadie más vio. Juntos, aumentaron el poder blando y duro de la India, demolieron el mito de que las multinacionales poseen ventajas injustas sobre las empresas indias y pusieron fin al pesimismo sobre la capacidad de India para exportar bienes, lo que convirtió a la industria farmacéutica en el mayor éxito manufacturero de la India. Juntos, demostraron al mundo que una nación en desarrollo puede dominar una industria compleja cuando empresarios brillantes se combinan con políticas inteligentes. Juntos, convirtieron a la India en la "Farmacia del mundo".

Hecho en India cobró vida durante el lanzamiento cuando los autores y la editorial compartieron sus experiencias, seguido de un panel de debate enriquecedor y atractivo sobre "Pasado y futuro de la industria farmacéutica india" con los líderes farmacéuticos Dilip Shanghvi de Sun Pharma; el Dr. Yusuf Hamied de Cipla; G.V. Prasad de Dr. Reddy's; Vinita Gupta de Lupin y el Prof. M. M. Sharmade ICT (anteriormente UDCT). El panel analizó ideas sobre liderazgo, desarrollo nacional y el papel crucial de la industria farmacéutica india para lograr que la atención médica sea asequible y accesible a nivel mundial.

Elogios del libro:

Dilip Sanghvi de Sun Pharma comentó: "DBG fue un visionario apasionado por la India y los pacientes del país. Su incansable enfoque en la excelencia definió su personalidad. Fue un modelo extraordinario para todos nosotros y uno de los verdaderos arquitectos que ayudaron a dar forma al camino de la India para convertirse en la farmacia del mundo".

Yusuf Hamied de Cipla dijo: "DBG construyó Lupin desde un comienzo extremadamente modesto, guiados por la determinación y un profundo compromiso con el servicio a los pacientes. La historia de vida de DBG no solo es inspiradora, sino también un recordatorio de cómo el propósito de una persona puede hacer que la atención médica sea accesible y asequible en todo el mundo".

Made in India es un libro para todos quienes piensan en el lugar de la India en el mundo, que buscan modelos a seguir de una industria líder mundial de la India, emprendedores y gente de negocios que buscan inspiración para construir una empresa valiosa y, finalmente, los jóvenes de la India y sus padres, que buscan desarrollar la ambición, la exploración y la determinación.

Acerca de Lupin

Lupin Limited es una empresa líder farmacéutica de nivel mundial con sede en Mumbai, India, y sus productos se distribuyen en más de 120 mercados. Lupin se especializa en productos farmacéuticos, como fórmulas de marca y genéricas, medicamentos genéricos complejos, productos biotecnológicos e ingredientes farmacéuticos activos. La empresa, que cuenta con la confianza de profesionales de la salud y consumidores de todo el mundo, disfruta de una sólida posición en India y Estados Unidos en múltiples áreas terapéuticas, como el área respiratoria, cardiovascular, antidiabética, antiinfecciosa, gastrointestinal, del sistema nervioso central y de la salud de la mujer. Lupin cuenta con 15 plantas de fabricación de última generación y 7 centros de investigación en todo el mundo, junto con una fuerza laboral dedicada de más de 24.000 profesionales. Lupin se compromete a mejorar los resultados de salud de los pacientes mediante sus subsidiarias: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health y Lupin Manufacturing Solutions. La Fundación Lupin para el Bienestar Humano y la Investigación ha impactado a más de 2,02 millones de beneficiarios en 5.400 pueblos en 26 distritos, distribuidos en ocho estados de la India.

Para obtener más información, visite www.lupin.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2889765/Panel_Discussion_Lupin.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2889762/Book_Launch_Lupin.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2461104/Lupin_Logo.jpg

FUENTE Lupin Limited