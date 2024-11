Mesa redonda con los laureados Shaw

El futuro de la ciencia: Avances e impactos

HONG KONG, 17 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- La "Mesa redonda con los galardonados del Premio Shaw - El futuro de la ciencia: Avances e impactos", presentada de forma conjunta por la Fundación del Premio Shaw y el Museo de la Ciencia de Hong Kong, y organizada por el South China Morning Post, se celebró el 14 de noviembre en el Museo de la Ciencia de Hong Kong. Esta reunión congregó a cuatro distinguidos laureados Shaw de 2024 para un debate interdisciplinario sobre diversos aspectos de la investigación científica, desde la comunicación y la colaboración interpersonal hasta la internacional, pasando por el impacto de la IA en toda la comunidad científica y más allá. La mesa redonda atrajo a más de 120 participantes en persona y a cientos de espectadores en línea.

Entre los ponentes se encontraban Shrinivas Kulkarni, laureado Shaw en Astronomía 2024; Swee Lay Thein y Stuart Orkin, laureados Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina 2024; y Peter Sarnak, laureado Shaw en Ciencias Matemáticas 2024.

Un punto clave de la conversación fue la creciente función de las tecnologías emergentes, en particular la IA, en la investigación científica. Los ponentes reconocieron la inevitabilidad de la integración de la IA en todas las disciplinas y subrayaron la necesidad de que los científicos adopten este avance. Desde el punto de vista de las ciencias de la vida, la IA tiene el potencial de acelerar el desarrollo de medicamentos sustituyendo el método tradicional de ensayo y error. Los estudiantes deben contar con la tecnología y ser conscientes de lo que la herramienta puede y no puede hacer. El matemático Sarnak destacó la importancia de aprovechar recursos valiosos como las conferencias internacionales, en particular las celebradas en grandes ciudades como Hong Kong, para maximizar el impacto de la IA en el impulso de los avances científicos a través de una mayor colaboración internacional.

Mientras se reconocían los beneficios de la IA, durante la mesa redonda también se hicieron frente a las preocupaciones relativas a las implicaciones de esta tecnología. Los ponentes destacaron la función esencial del proceso de acuerdo en la búsqueda del conocimiento, subrayando que este proceso encierra la verdadera esencia de ser científico, un aspecto que la IA no puede reproducir.

Durante la sesión interactiva, los ponentes respondieron a diversas preguntas de los asistentes, entre los que se encontraban muchos jóvenes investigadores y estudiosos. Los biólogos Orkin y Thein exhortaron a los jóvenes científicos a perseguir sus propios intereses y a comprometerse con el trabajo en el que creen firmemente. Por el contrario, el astrónomo Kulkarni, que veía la ciencia como una empresa estratégica, aconsejaba a los estudiantes identificar y maximizar las propias concentraciones y optimizar los recursos de forma eficaz para lograr el éxito en este "juego" de la ciencia.

