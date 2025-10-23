Ceremonia de entrega del Premio Shaw 2025: 22 años de legado en ciencia e innovación

HONG KONG, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, el Premio Shaw entregó premios a cuatro galardonados de 2025 en la ceremonia de entrega de premios de 2025, celebrada en el gran salón del Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Participaron en el acto aproximadamente 600 invitados de diversos sectores.

En su discurso de apertura, el profesor Kenneth Young, presidente del Consejo del Premio Shaw, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del profesor Chen-ning Yang, miembro fundador del Premio Shaw. El profesor Young destacó el papel fundamental del profesor Yang en diseñar el Premio desde sus inicios y en su profunda influencia en su desarrollo y prominencia mundial. En nombre de la Fundación del Premio Shaw, el profesor Young expresó su más sincero pésame a la familia y amigos del profesor Yang, así como a la comunidad científica mundial.

Los galardonados con el Premio Shaw 2025, el profesor John Richard Bond, el profesor George Efstathiou, el profesor Wolfgang Baumeister y el profesor Kenji Fukaya, recibieron sus premios de manos del profesor Reinhard Genzel, presidente del Consejo de Adjudicadores. Cada Premio Shaw cuenta con una dotación económica de 1,2 millones de dólares.

Los profesores Bond y Efstathiou, reconocidos por sus estudios sobre las fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas, recordaron su amistad y colaboración de varias décadas. Celebraron sus conexiones personales e intelectuales, así como la red mundial de colaboradores que dio forma a su trabajo.

Durante su discurso de aceptación, el profesor Baumeister, reconocido por su trabajo pionero en tomografía electrónica criogénica, repasó su trayectoria para visualizar estructuras celulares en su entorno natural, destacó la naturaleza colaborativa de los avances científicos y abogó por una ciencia sin fronteras.

El profesor Fukaya, cuya labor abarca la geometría de Riemann la geometría simpléctica y la teoría de gauge, reflexionó sobre la naturaleza solitaria del trabajo matemático y el reconocimiento poco frecuente, pero significativo, que este conlleva. Expresó su más sincero agradecimiento a sus colaboradores y a su familia por su apoyo incondicional a lo largo de su trayectoria como matemático.

