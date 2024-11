-- 과학의 미래: 혁신과 영향

홍콩 2024년 11월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '쇼상 수상자와의 원탁회의 – 과학의 미래: 혁신과 영향(Roundtable with Shaw Laureates – Future of Science: Breakthroughs and Impacts)'이 11월 14일 쇼상 재단(The Shaw Prize Foundation)과 홍콩 과학박물관(Hong Kong Science Museum)이 공동으로 주최하고 사우스 차이나 모닝 포스트(South China Morning Post)가 주관한 가운데 홍콩 과학박물관에서 개최됐다. 이 모임에는 2024년 쇼상 수상자 4명이 모여 대인 관계부터 국제 커뮤니케이션 및 협업, AI가 전체 과학계와 그 너머에 미치는 영향에 이르기까지 과학 연구의 다양한 측면에 대해 학제 간 토론을 진행했다. 이 원탁회의에는 120명 이상의 오프라인 참가자와 수백 명의 온라인 청중이 참석했다.

The “Roundtable with Shaw Laureates – Future of Science: Breakthroughs and Impacts” was held at the Hong Kong Science Museum on 14 November. Four 2024 Shaw Laureates engaged in a cross-disciplinary discussion. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

연사로는 2024년 천문학 부문 수상자인 슈리니바스 쿨카르니(Shrinivas Kulkarni) 교수, 2024년 생명 과학 및 의학 부문 수상자인 스위 레이 테인(Swee Lay Thein) 박사와 스튜어트 오킨(Stuart Orkin) 교수, 2024년 수리 과학 수상자인 피터 사르낙(Peter Sarnak) 교수가 참여했다.

대화의 초점은 단연 과학 연구에서 떠오르는 기술, 특히 커지는 AI의 역할에 관한 주제였다. 연사들은 모든 분야에 걸친 AI의 통합이 불가피하다는 점을 인정하고 과학자들이 이러한 발전을 수용해야 한다고 강조했다. 생명 과학의 관점에서 AI는 기존의 시행착오적인 방법을 대체해 신약 개발을 가속할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 학생들은 이 기술의 사용법을 숙지해 이 도구가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 명확히 알고 있어야 한다. 수학자인 사르낙 교수는 홍콩과 같은 주요 도시에서 개최되는 국제 콘퍼런스와 같은 귀중한 자원을 활용해 국제 협력을 강화함으로써 과학적 혁신을 이끌어내는 데 있어 AI의 영향을 극대화하는 것이 중요하다고 강조했다.

이번 원탁회의에서는 AI의 이점을 인식하는 동시에 이 기술의 영향에 대한 우려도 함께 다뤘다. 연사들은 지식 추구에 있어 이해 과정의 중추적인 역할을 강조하며, 이 과정이 AI가 복제할 수 없는 과학자의 진정한 본질을 요약한다고 강조했다.

질의응답 세션에서 연사들은 청중의 다양한 질문에 답했으며, 그중에는 젊은 연구자와 학자들도 많았다. 생명과학자인 오킨 교수와 테인 박사는 젊은 과학자들이 자신의 관심사를 추구하고 자신이 굳게 믿는 연구에 전념하도록 격려했다. 이와는 대조적으로, 과학을 전략적 노력으로 본 천문학자인 쿨카르니 교수는 과학이라는 이 "게임"에서 성공을 거두기 위해 자신의 강점을 식별하고 극대화하며 자원을 효과적으로 최적화하라고 조언했다.

이 기사는 번역본이며, 전문적인 정확성을 위해 영문 버전을 참고하시기 바랍니다.

