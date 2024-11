Table ronde avec les lauréats de Shaw

L'avenir de la science : percées et impacts

HONG KONG, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La « Table ronde avec les lauréats du Prix Shaw - L'avenir de la science : percées et impacts », présentée conjointement par la Fondation du Prix Shaw et le Musée des sciences de Hong Kong, et organisée par le South China Morning Post, s'est tenue le 14 novembre au Musée des sciences de Hong Kong. Cette réunion a rassemblé quatre éminents lauréats du prix Shaw 2024 pour une discussion interdisciplinaire sur divers aspects de la recherche scientifique, de la communication et de la collaboration interpersonnelles et internationales à l'impact de l'IA sur l'ensemble de la communauté scientifique et au-delà. La table ronde a attiré plus de 120 participants en personne et des centaines de spectateurs en ligne.

The “Roundtable with Shaw Laureates - Future of Science: Breakthroughs and Impacts” was held at the Hong Kong Science Museum on 14 November. Four 2024 Shaw Laureates engaged in a cross-disciplinary discussion.

Parmi les intervenants figuraient Shrinivas Kulkarni, lauréat Shaw en astronomie 2024 ; Swee Lay Thein et Stuart Orkin, lauréats Shaw en sciences de la vie et en médecine 2024 ; et Peter Sarnak, lauréat Shaw en sciences mathématiques 2024.

Le rôle croissant des technologies émergentes, en particulier de l'intelligence artificielle, dans la recherche scientifique a été au cœur de la conversation. Les intervenants ont reconnu le caractère inévitable de l'intégration de l'AI dans toutes les disciplines et ont souligné la nécessité pour les scientifiques d'embrasser cette avancée. Du point de vue des sciences de la vie, l'IA a le potentiel d'accélérer le développement de médicaments en remplaçant la méthode traditionnelle d'essai et d'erreur. Les étudiants devraient être équipés de la technologie et être conscients de ce que l'outil peut et ne peut pas faire. Le mathématicien Sarnak a souligné l'importance de tirer parti de ressources précieuses telles que les conférences internationales, en particulier celles organisées dans les grandes villes comme Hong Kong, afin de maximiser l'impact de l'IA pour favoriser les percées scientifiques par le biais d'une collaboration internationale renforcée.

Tout en reconnaissant les avantages de l'IA, la table ronde a également abordé les préoccupations concernant les implications de cette technologie. Les intervenants ont souligné le rôle essentiel du processus de compréhension dans la quête de la connaissance, en insistant sur le fait que ce processus résume la véritable essence du scientifique - un aspect que l'IA ne peut pas reproduire.

Au cours de la session interactive, les orateurs ont répondu à diverses questions du public, parmi lequel se trouvaient de nombreux jeunes chercheurs et universitaires. Les spécialistes des sciences de la vie Orkin et Thein ont encouragé les jeunes scientifiques à poursuivre leurs propres intérêts et à s'engager dans des travaux auxquels ils croient fermement. En revanche, l'astronome Kulkarni, qui considère la science comme une entreprise stratégique, a conseillé aux étudiants d'identifier et de maximiser leurs points forts et d'optimiser efficacement leurs ressources pour réussir dans ce « jeu » de la science.

