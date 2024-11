科学の未来:ブレークスルーと影響

香港、2024年11月16日 /PRNewswire/ -- 「Roundtable with Shaw Laureates – Future of Science:Breakthroughs and Impacts(ショー賞受賞者との円卓会議 – 科学の未来:ブレークスルーと影響)」が、ショー賞財団と香港科学館の共同主催、南華早報の企画により、11月14日に香港科学館で開催されました。この集まりでは、2024年のショー賞受賞者4名が集まり、科学研究のさまざまな側面について、対人コミュニケーションから国際的な協力、さらにはAIが科学コミュニティ全体およびその先に与える影響まで、学際的な議論を行いました。この円卓会議には120人以上の対面参加者と、オンラインで数百人の聴衆が集まりました。

講演者の中には、Shrinivas Kulkarni氏(2024年ショー賞受賞者)、Swee Lay Thein氏とStuart Orkin氏(ともに2024年ショー生命科学・医学賞受賞者)、Peter Sarnak氏(2024年Shaw 数学賞受賞者)もいました。

The “Roundtable with Shaw Laureates – Future of Science: Breakthroughs and Impacts” was held at the Hong Kong Science Museum on 14 November. Four 2024 Shaw Laureates engaged in a cross-disciplinary discussion. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

会話の主要な焦点は、特にAIを含む新興技術の科学研究における役割の増大でした。講演者たちは、すべての分野におけるAIの統合が避けられないことを認め、この進歩を科学者たちが受け入れる必要性を強調しました。ライフ・サイエンスの観点から見ると、AIは従来の試行錯誤の方法に取って代わり、薬の開発を加速させる可能性があります。学生はその技術を習得し、AIツールにできることとできないことを理解しておくべきです。 数学者のSarnak氏は、特に香港のような大都市で開催される国際会議などの貴重なリソースを活用することの重要性を強調しました。国際協力を強化すれば、科学の進歩を加速化する際にAIの影響を最大限に活用できるというものです。

AIの利点を認識しつつも、この技術の影響に関する懸念も取り上げられました。講演者たちは、知識の追求における理解プロセスの重要な役割を強調し、このプロセスが科学者であることの真髄を体現していると述べました – これはAIが再現できない側面です。

インタラクティブ・セッションでは、講演者たちが聴衆からのさまざまな質問に答えました。質問者の中には、若手研究者や学者も多く含まれていました。生命科学者のOrkin氏とThein氏は、若い科学者たちに自分自身の興味を追求し、強く信じている仕事に専念するよう奨励しました。対照的に、科学を戦略的な取り組みとみなす天文学者のKulkarni氏は、科学におけるこの「ゲーム」で成功を収めるには、自分の強みを特定して最大化し、リソースを効果的に最適化するべきだと学生たちに助言しました。

これは翻訳版です。専門的な正確さを求める場合は、英語版を参照してください。

