MUSEO DE ARTE ISLÁMICO PRESENTA UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICA QUE EXAMINA LAS TRADICIONES ARTÍSTICAS ISLÁMICAS DE MARRUECOS

DOHA, Qatar, 5 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Museo de Arte Islámico (MIA) presentó Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco's Heritage, que se podrá visitar hasta el 8 de marzo de 2025. Organizada como parte del Año de la Cultura Qatar-Marruecos 2024, la exposición presenta alrededor de 200 objetos para contar una historia multifacética de la historia, la sociedad, las expresiones artísticas marroquíes y cómo continúan animando las culturas de la nación en la actualidad. A la recepción de apertura asistieron Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, Presidenta de los Museos de Qatar y de la iniciativa Años de Cultura, y la Princesa Lalla Hasna de Marruecos.

Esplendores del Atlas incluye préstamos de instituciones marroquíes como la Fundación Nacional de Museos y la Biblioteca Nacional de Rabat que nunca antes se habían mostrado en Qatar. También se exhiben obras inéditas de las colecciones de los Museos de Qatar, MIA y el futuro Museo Lusail. Esplendores del Atlas está comisariada por la Dra. Mounia Chekhab-Abudaya, Subdirectora de Asuntos Curatoriales de MIA.

Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani dijo: "Somos extraordinariamente afortunados de asociarnos con instituciones de todo Marruecos para nuestro Año de la Cultura Qatar-Marruecos 2024, que ampliará en gran medida la capacidad de los qataríes y los que viven en Qatar para comprender las grandes tradiciones islámicas de nuestro vecino en el norte de África. Nuestro compromiso compartido con la erudición, el descubrimiento científico y la excelencia artística ha creado una base fértil para el rico programa del Año de la Cultura de este año ".

Años de cultura encabeza asociaciones culturales duraderas entre Qatar y otras naciones. Existe para promover el respeto y la comprensión entre diversas culturas.

Esplendor del Atlas está organizado temáticamente:

"Caras de Marruecos: paisajes y sociedad" sumergirá a los visitantes en un mosaico de fotografías de Bruno Barbey , Irving Penn , Lalla Essaydi, Mous Lamrabat y Mounir Raji .

"El alma de Marruecos: reyes, santos y eruditos" profundiza en la historia dinástica marroquí.

"Hilos de la tradición: el dominio artesanal de Marruecos" explora el papel fundamental de la artesanía en las muchas culturas de Marruecos.

"Traditional Sounds of Morocco " presenta instrumentos musicales que se utilizan para crear desde las melodías andaluzas de las ciudades hasta la música gnawa del Sur.

La sección final es una oda a la artesanía marroquí contemporánea. Cuenta con siete obras encargadas por el artista marroquí Noureddine Amir, que responden a la artesanía tradicional y la reinventan como nuevas obras abstractas que cuelgan del techo de la galería.

