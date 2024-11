MUSEUM FÜR ISLAMISCHE KUNST PRÄSENTIERT BAHNBRECHENDE AUSSTELLUNG ÜBER DIE ISLAMISCHE KUNSTTRADITION IN MAROKKO

DOHA, Katar, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Das Museum für Islamische Kunst (MIA) enthüllte Splendours of the Atlas: Eine Reise durch das marokkanische Erbe, zu sehen bis zum 8. März 2025. Die Ausstellung, die im Rahmen des Kulturjahres Katar-Marokko 2024 organisiert wurde, präsentiert rund 200 Objekte, die eine facettenreiche Geschichte der marokkanischen Geschichte, Gesellschaft und künstlerischen Ausdrucksformen erzählen und zeigen, wie diese bis heute die Kultur des Landes beleben. Der Eröffnungsempfang wurde von Ihrer Exzellenz Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, der Vorsitzenden der Museen von Katar und der Initiative Kulturjahre, und Prinzessin Lalla Hasna von Marokko besucht.

Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco’s Heritage installation image. Courtesy of Qatar Museums. Qatar-Morocco 2024 Year of Culture

Splendours of the Atlas enthält Leihgaben marokkanischer Institutionen, darunter die Nationale Museumsstiftung und die Nationalbibliothek von Rabat, die noch nie in Katar gezeigt wurden. Zu sehen sind auch bisher nicht gezeigte Werke aus den Sammlungen der Museen von Katar, des MIA und des künftigen Lusail-Museums. Splendours of the Atlas wird von Dr. Mounia Chekhab-Abudaya, stellvertretende Direktorin für kuratorische Angelegenheiten des MIA, kuratiert.

Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani sagte: „Wir sind außerordentlich glücklich, dass wir für unser Kulturjahr Katar-Marokko 2024 mit Institutionen in ganz Marokko zusammenarbeiten können, was die Möglichkeiten der Kataris und der in Katar lebenden Menschen, einen Einblick in die großartigen islamischen Traditionen unseres nordafrikanischen Nachbarn zu erhalten, erheblich erweitern wird. Unser gemeinsames Engagement für Wissenschaft, wissenschaftliche Entdeckungen und künstlerische Spitzenleistungen hat eine fruchtbare Grundlage für das diesjährige reichhaltige Programm des Kulturjahres geschaffen".

Das Kulturjahr fördert langfristige kulturelle Partnerschaften zwischen Katar und anderen Ländern. Sie dient der Förderung von Respekt und Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen.

Splendours of the Atlas ist thematisch gegliedert:

„Gesichter Marokkos: Landschaften und Gesellschaft" wird die Besucher in ein Mosaik von Fotografien von Bruno Barbey , Irving Penn , Lalla Essaydi, Mous Lamrabat und Mounir Raji eintauchen lassen.

, , Lalla Essaydi, Mous Lamrabat und eintauchen lassen. „Die Seele Marokkos: Könige, Heilige und Gelehrte" befasst sich mit der Geschichte der marokkanischen Dynastie.

„Fäden der Tradition: Morocco's Artisanal Mastery" erforscht die zentrale Rolle des Handwerks in den vielen Kulturen Marokkos.

Artisanal Mastery" erforscht die zentrale Rolle des Handwerks in den vielen Kulturen Marokkos. „Traditionelle Klänge Marokkos" stellt Musikinstrumente vor, die von den andalusischen Melodien der Städte bis zur gnawa Musik des Südens verwendet werden.

Musik des Südens verwendet werden. Der letzte Abschnitt ist eine Ode an die zeitgenössische marokkanische Handwerkskunst. If zeigt sieben Auftragsarbeiten des marokkanischen Künstlers Noureddine Amir , die auf traditionelles Kunsthandwerk reagieren und es als neue abstrakte Werke, die von der Decke der Galerie hängen, neu erfinden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549475/Installation_image_of_Splendours_of_the_Atlas_Courtesy_of_Qatar_Museums.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2549474/Qatar_Morocco_2024_Year_of_Culture.jpg