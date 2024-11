伊斯蘭藝術博物館呈獻開創性展覽，探索摩洛哥的伊斯蘭藝術傳統

卡塔爾多哈2024年11月7日 /美通社/ -- 位於卡塔爾多哈的伊斯蘭藝術博物館(MIA)推出了名為「阿特拉斯的輝煌:漫遊摩洛哥遺產」(Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco's Heritage)的展覽,展期直至2025年3月8日。此展覽是「卡塔爾與摩洛哥2024文化年」(Qatar-Morocco 2024 Year of Culture)的一部分,展出了200多件來自摩洛哥的重要文物,其中許多首次亮相,講述了摩洛哥歷史、社會、藝術表現以及這些元素如何延續並塑造當今摩洛哥的文化。展覽開幕酒會的出席嘉賓包括了卡塔爾博物館主席暨文化年計劃負責人——H. E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani以及摩洛哥公主Princess Lalla Hasna。

「阿特拉斯的輝煌:漫遊摩洛哥遺產」(Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco's Heritage)裝置圖像。由卡塔爾博物館提供。 Qatar_Morocco_2024_Year_of_Culture

「阿特拉斯的輝煌」(Splendours of the Atlas)展覽包括來自摩洛哥國家博物館基金會(National Foundation of Museums)和拉巴特國家圖書館(National Library of Rabat)的展品,這些珍貴文物此前從未在卡塔爾公開展示過。此外,來自卡塔爾博物館(Qatar Museums)、伊斯蘭藝術博物館(MIA)以及即將開幕的盧薩伊爾博物館(Lusail Museum)的未曾公開過的藝術作品也一同亮相。「阿特拉斯的輝煌」(Splendours of the Atlas)展覽由伊斯蘭藝術博物館(MIA)策展事務副總監Mounia Chekhab-Abudaya博士策劃。

H. E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani表示:「我們非常榮幸能與摩洛哥的各大機構合作,開展『卡塔爾與摩洛哥2024文化年』(Qatar-Morocco 2024 Year of Culture)活動,這將大大促進卡塔爾人民及在卡塔爾生活的各位了解我們北非鄰國摩洛哥偉大的伊斯蘭傳統。我們對學術、科學發現及藝術卓越的共同承諾,為今年的文化年活動奠定了豐富的基礎。」

文化年計劃旨在促進卡塔爾與其他國家的長期文化合作,推動尊重與理解不同文化間的橋樑。

「阿特拉斯的輝煌」(Splendours of the Atlas)展覽按照主題進行組織:

「摩洛哥的面貌:風景與社會」(Faces of Morocco: Landscapes and Society)將帶領觀眾走進Bruno Barbey、Irving Penn、Lalla Essaydi、Mous Lamrabat和Mounir Raji等攝影師的照片拼圖,呈現摩洛哥的多樣面貌。

「摩洛哥的靈魂:國王、聖人與學者」(The Soul of Morocco: Kings, Saints, and Scholars)深入探討摩洛哥的王朝歷史,揭示該國的文化底蘊。

「傳統線索:摩洛哥的工藝大師」(Threads of Tradition)探討工藝在摩洛哥多元文化中的核心角色。

「摩洛哥的傳統聲音」(Traditional Sounds of Morocco)展示了從安達盧斯的城市旋律到南方 格納瓦(gnawa) 音樂的各種傳統樂器,呈現摩洛哥音樂的多樣性。

音樂的各種傳統樂器,呈現摩洛哥音樂的多樣性。 展覽的最後部分向當代摩洛哥工藝致敬,特別展示了摩洛哥藝術家Noureddine Amir創作的七件委託作品,這些作品回應傳統工藝,同時以抽象的形式重新詮釋,並懸掛於展廳天花板上,呈現出全新的視覺體驗。

